Jeff Hendrick hørte ikke, at hans holdkammerater bad Delaney om at skyde bolden ud, da han stjal friløber.

Dublin. Det var på irernes opfordring, at midtbanespilleren Thomas Delaney tidligt i lørdagens 0-0-kamp gik i stå og ville sende bolden ud af banen, så en skadet irsk spiller kunne modtage behandling.

Men irernes Jeff Hendrick hørte formentlig som den eneste ikke, hvad der var under opsejling, så han stjal bolden og løb væk fra det stillestående forsvar og ned mod Kasper Schmeichels mål, hvor han forgæves forsøgte at score.

- Det var en lidt prekær situation. En af deres spillere lå ned, og de signalerede og råbte til mig, at jeg skulle sparke bolden ud. Så det tænkte jeg, at jeg ville gøre, og jeg vender mig bagud, før der så kommer en irer og tager bolden.

- Det gik ikke op for mig, hvad fanden det var, der foregik.

- Det undrede os lidt, at alle hørte det, undtagen ham. Et helt hold stod og råbte, og vi hørte det - selv Kasper nede i målet hørte det - og han fangede det ikke.

- Jeg kan ikke sige, om han hørte det eller ej, men han sagde i hvert fald, at han ikke gjorde. Gudskelov scorede han ikke, siger Thomas Delaney.

Efterfølgende stormede næsten hele det danske hold ned for at skælde ud på Jeff Hendrick.

Delaney tager dog ireren i forsvar og påpeger, at han ikke brød reglerne, da det er dommerens opgave at vurdere, om en skade synes så alvorlig, at kampen skal stoppes.

- Til hans forsvar må man sige, at han ikke gjorde noget forkert. Moralen er måske, at man skal spille til dommeren fløjter, men de signalerede rimelig tydeligt, at de gerne ville have, at jeg sparkede bolden ud.

- Det er noget, vi ser måske hver weekend, men det kan da godt være, at jeg tænker anderledes over det næste gang, siger Thomas Delaney.

Den bizarre episode fandt sted i det femte minut, men temperamenterne faldt hurtigt til ro, og kampen endte som en fuser.

