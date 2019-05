Thomas Delaney scorede for Borussia Dortmund, da holdet halede ind på Bayern München før sidste runde.

Med en runde tilbage af Bundesligaen er kampen om det tyske mesterskab i fodbold stadig åben.

Det står klart efter lørdagens kampe, hvor Borussia Dortmund hjemme slog Fortuna Düsseldorf 3-2, mens Bayern München måtte nøjes med 0-0 ude mod RB Leipzig.

Thomas Delaney spillede en hovedrolle for Dortmund, da han scorede målet til 2-1 i den vigtige sejr.

Før sidste runde har Bayern München 75 point på førstepladsen, mens Dortmund er to point efter på andenpladsen.

Bayern slutter af med en hjemmekamp mod Champions League-aspiranterne fra Eintracht Frankfurt, mens Dortmund gæster Borussia Mönchengladbach.

Mesterskabet kunne ellers være blevet afgjort allerede lørdag.

Bayern gik ind til udekampen mod Leipzig med visheden om, at holdet blot skulle matche Dortmunds pointhøst. En sejr ville altså være nok til at sikre trofæet.

Med den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen i startopstillingen gik Leipzig omvendt efter at stikke en kæp i gæsternes mesterskabshjul.

Leipzig satte Bayern under pres med direkte spil og giftige stikninger. Alligevel var det Bayern, der var tættest på at komme foran, da Serge Gnabry efter en lille halv time satte foden på et indlæg fra Robert Lewandowski.

Leipzig-målmand Péter Gulácsi var vaks ved havelågen og fik afværget forsøget.

Det stod 0-0 ved pausen, men fra anden halvlegs start var der gang i den. 50 minutter var spillet, da Leon Goretzka flugtede bolden i nettet efter sløjt forsvarsspil.

Efter en videogennemgang fløjtede dommeren for offside, og Bayerns mesterskabsfest blev sat på pause.

Hverken Poulsen eller holdkammeraterne fandt netmaskerne, og det gjorde Bayern heller ikke trods flere gode forsøg. Derfor måtte mestrene fra de seneste seks sæsoner sætte deres lid til, at Dortmund snublede.

Sådan gik det dog ikke.

Christian Pulisic pandede Dortmund på 1-0 fem minutter før pausen mod Düsseldorf, da han fik serveret bolden på et sølvfad af Delaney.

Gæsterne fik udlignet efter et stort drop af målmand Marwin Hitz, men så trådte den danske midtbanegeneral igen i karakter.

Han hamrede kuglen fladt i nettet og satte kursen mod tre point.

De var imidlertid ved at glippe, da Düsseldorf fik tilkendt et straffespark, men Dodi Lukebakio sparkede fladt forbi den ene opstander.

I en vild afslutning scorede Mario Götze til 3-1, før gæsterne reducerede og skabte spænding, selv om de var en mand i undertal. Men Dortmund holdt fast.

RB Leipzig er sikker på at ende på tredjepladsen. Kampen om fjerdepladsen er til gengæld intakt før sidste runde. Gladbach slog lørdag Nürnberg med 4-0 og strøg op som nummer fire.

Bayer Leverkusen spillede 1-1 mod Schalke 04, mens Frankfurt først spiller søndag. Frankfurt er et point efter Gladbach og Leverkusen.

Sidste runde spilles lørdag i næste uge.

Efter lørdagens resultater er der ikke længere spænding i bunden. Hannover 96 og Nürnberg rykker ned i 2. Bundesliga, mens Stuttgart skal ud i en overlevelsesduel mod et hold fra den næstbedste tyske række.