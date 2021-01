Thomas Delaney og Borussia Dortmund vandt med 3-1 på udebane over RB Leipzig med Yussuf Poulsen.

Borussia Dortmund halede lørdag ind på Bayern Münchens førerhold i Bundesligaen.

I et opgør mellem rækkens nummer to og fire vandt Dortmund på udebane med 3-1 over RB Leipzig.

Jadon Sancho og Erling Haaland lavede gæsternes mål efter pausen ovenpå en chancefattig første halvleg. I slutfasen reducerede Alexander Sørloth for Leipzig.

Efter 55 minutter havde Dortmunds Sancho placeret sig i venstre side og modtog bolden efter et mønsterangreb. Norske Haaland brød igennem over højrekanten, og via Marco Reus' hæl endte bolden hos Sancho, der nemt scorede.

Ti minutter senere var Haaland tæt på at øge til 2-0, men nordmandens skudforsøg blev reddet op på overliggeren.

Senere fik Haaland dog taget revanche, da han selv deltog i opspillet, inden han ved bageste stolpe fordoblede gæsternes føring med et hovedstød.

I den anden ende havde Leipzig-spanieren Dani Olmo kort forinden hamret på indersiden af stolperoden med et hårdt skud.

Erling Haaland var dog ikke færdig, og med fem minutter tilbage gjorde angriberen det til 3-0 med sit 12. ligamål i denne sæson.

Leipzig havde Yussuf Poulsen med helt frem til de sidste minutter, men angriberen fik ikke gjort det store væsen af sig. Dortmund gik flere gange hårdt til den store dansker.

Efter at Poulsen var blevet pillet ud i det 88. minut, reducerede indskiftede Alexander Sørloth i to forsøg for hjemmeholdet.

Hos gæsterne var Thomas Delaney med i 70 minutter. Han gik ud umiddelbart inden Erling Haalands 2-0-mål. Danskeren var involveret i en hel del dueller og blev undervejs straffet med en advarsel.

Det var dog ikke alt, der gik Dortmunds vej lørdag aften. I første halvleg måtte Alex Witsel lade sig udskifte med en skade, der kan vise sig at holde ham ude i længere tid.

Med sejren holder Dortmund fast i ligaens fjerdeplads, men Ruhr-mandskabet rykker tættere på toppen. Holdet har 28 point, mens Leipzig på andenpladsen har 31 point.

Bayern München, der fredag tabte 2-3 til Borussia Mönchengladbach, har 33 point på førstepladsen.

Der er spillet 15 runder i Bundesligaen.

