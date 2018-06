Landsholdet har ikke scoret i de seneste to kampe. Lørdag blev det 0-0 mod Sverige i Stockholm.

Stockholm. Det danske landshold har ramt en mindre scoringskrise i testkampene frem mod VM i Rusland.

Lørdag aften spillede Thomas Delaney og holdkammeraterne for anden gang i træk 0-0, da landsholdet mødte Sverige i Stockholm. I marts blev det også 0-0 mod Chile i en testkamp i Aalborg.

- Der mangler i mange situationer den sidste finesse, når det kommer til indlæg, afspil og afslutninger.

- Vi har heldigvis lidt tid at gå på endnu, siger Thomas Delaney.

Midtbanespilleren henviser til, at der fortsat er to uger til landsholdets første VM-kamp mod Peru. Det opgør spilles 16. juni.

- Vi kommer helt sikkert til at kigge på det.

- Det er ikke sådan, at det bekymrer mig, at vi ikke scorer mål. Vi har en god offensiv, men vi har måske ikke lige ramt den i de sidste par kampe. Jeg er dog optimist, siger Delaney.

Selv om landsholdet for tiden er lidt uskarpe i angrebet, så står holdet til gengæld solidt i defensiven. Det uafgjorte resultat i Sverige betyder, at Danmark er uden nederlag i 14 kampe i træk.

- Det betyder noget for os. Vi skal ikke tænke så meget over vores defensiv, for vi er stærke på det punkt.

- Vi skal som udgangspunkt heller ikke være et hold, der går på banen og tænker defensivt. Mod Sverige kunne det godt ligne to hold, der helst ville holde nullet.

- Men det er ikke den indstilling, vi kom med. Vi manglede bare den sidste finesse, siger Delaney.

Danmark møder næste lørdag Mexico på Brøndby Stadion, før holdet rejser til Rusland 11. juni. Her venter Peru, Australien og Frankrig i det indledende gruppespil.

/ritzau/