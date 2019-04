Dortmund med Thomas Delaney på holdet tabte 0-5 til Bayern München i duellen om førstepladsen i Bundesligaen.

Thomas Delaney var meget skuffet efter Dortmunds 0-5-nederlag til Bayern München i den tyske Bundesliga.

- Nogle gange har man en dårlig dag, men en dårlig dag må ikke blive et 0-5-nederlag. Det er en stor skuffelse, og nu kan vi ikke selv afgøre det, så jeg er skuffet, siger han til TV3+ efter kampen ifølge fodboldmediet bold.dk.

Dortmunds to danskere, Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen, spillede hele kampen på Allianz Arena i München.

Allerede efter 43 minutter var kampen reelt afgjort, da Bayerns Serge Gnabry scorede til 4-0.

- Det var et klart nederlag. Vi bliver udspillet og fik en lektion. Bayern var langt bedre end os i nærmest alle aspekter, så vi skal hjem at slikke sår og se, hvordan vi undgår, at det sker igen, siger Thomas Delaney.

- Det er svært at sige, hvad der præcist sker, men de var bedre end os taktisk, fysisk og teknisk.

Med nederlaget rykker Dortmund ned på andenpladsen i Bundesligaen et point efter Bayern München. Der resterer seks runder.

/ritzau/