Thomas Delaney er spændt på, hvordan de unge spillere i Dortmund reagerer, hvis holdet kommer i modvind.

Det går godt i den tyske fodboldklub Dortmund.

Holdet fra Ruhr-distriktet fører Bundesligaen med seks point ned til nummer to og gik for nylig videre til knockoutfasen i Champions League som nummer et i sin gruppe.

Ifølge Thomas Delaney - den ene af to danskere i Dortmunds trup - er succesen blandt andet et resultat af, at der er en god balance i truppen. Både i forhold til offensiven og defensiven samt aldersfordelingen.

- De unge kan så meget på egen hånd. De kan afgøre kampe, og nogle gange har de måske brug for én, der kan tænke lidt anderledes end dem, for at det ikke bliver fuldstændig indianerfodbold, så det passer mig rigtig fint, siger den danske landsholdsspiller i et interview med Spillerforeningen.

- Dem foran ved, at de kan lave 10 fejldriblinger, og alligevel forventes det, at de prøver 11. gang. Med os (de mere defensive spillere, red.) forventes det, at vi vinder de 10 første dueller og også den 11. Så på den måde er det godt afstemt.

Selv om sæsonstarten har været noget nær ideel for Dortmund, så mener Thomas Delaney, at holdet bliver bedre og bedre.

Den danske midtbaneslider er dog spændt på, hvordan holdet - og især de mange unge profiler - reagerer, når og hvis der begynder at komme en smule modgang.

- Vi er inde i en periode, hvor det går godt. Den store test bliver, når vi begynder at tabe kampe. Hvis vi gør. For så bliver det måske lige pludselig sværere for de unge, siger Delaney.

Sæsonens første nederlag i Bundesligaen kom tirsdag, da Düsseldorf blev for stor en mundfuld for Dortmund, der tabte 1-2.

Derudover har Delaney, Jacob Bruun Larsen og co. kun én anden gang måttet gå fra banen som tabere i denne sæson. Det var efter et 0-2 nederlag til Atlético Madrid i Champions League i starten af november.

Dortmund spiller fredag aften topkamp i Bundesligaen, når andenpladsen i tabellen, Borussia Mönchengladbach, kommer på besøg på Signal Iduna Park.

