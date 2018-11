En bedre defensiv har givet Hobro sejre mod de direkte konkurrenter og lukket hullet til resten af tabellen.

Søndag vandt Hobro IK 1-0 over Vendsyssel FF på DS Arena. Dermed har Superligaens bundhold hentet syv point mod de direkte bundkonkurrenter i efteråret.

Foruden søndagens sejr vandt Hobro også over Vejle på hjemmebane og spillede uafgjort i Hjørring.

De forbedrede Hobro-præstationer skyldes defensive ændringer, mener Hobros cheftræner, Allan Kuhn.

- Nu er vi kommet med. Det er altafgørende at vinde de kampe mod vores direkte konkurrenter.

- Vi har forbedret os defensivt og lukket for standardsituationerne. Over halvdelen af målene mod os var på dem, siger Allan Kuhn.

Han glæder sig dermed over at have lukket hullet i bunden og være på samme pointantal som Vendsyssel og Vejle.

- Havde vi kun haft seks point nu, så havde alle kigget på Hobro. Det kan de ikke mere.

- Nu er vi jo med, og vi har vundet nogle fortjente sejre. Det er bare fantastisk, siger Allan Kuhn.

Gennem de seneste fem kampe har Hobro vundet tre - alle på hjemmebane. De seneste to kom til verden uden at indkassere mål.

Det glæder især midtstopperen Rasmus Minor.

- Vi har kigget meget på vores base, og det går selvfølgelig lidt ud over vores offensive idéer nogle gange.

- Så det har været vigtigt at få det på plads og bygge på derfra, siger han.

Hobro har 15 point i Superligaen efter sejren over Vendsyssel.

/ritzau/