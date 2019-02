Harry Kane scorede i sit comeback, men Tottenham tabte alligevel i Burnley og mistede stort mesterskabsskridt.

Trods en måneds pause med en ankelskade kunne Harry Kane stadig finde vej til netmaskerne i sit comeback for Tottenham, men det endte alligevel i en stor skuffelse for Christian Eriksens London-klub.

Ude mod Burnley måtte Tottenham notere et nederlag på 1-2. En stor bet for de hvidblusede i Premier League-toppen.

Her forbliver holdet fem point efter Manchester City og Liverpool i front. Sidstnævnte har endda spillet en kamp mindre.

Hjemmeholdet Burnley havde ikke overraskende lagt et solidt defensivt fundament til kampen, hvilket gav en chancefattig åbning.

Tottenham havde bolden stort set hele tiden, men trods Harry Kanes tilbagevenden til holdet blev gæsterne fra London ikke farlige. Spillet var for langsomt og manglede kreativitet.

Fra starten af anden halvleg fik Tottenham lidt mere fart i spillet, og efter fem minutter var føringen tæt på at komme.

Harry Kane løsnede et skud fra omkring 25 meter, og Burnley-keeper Tom Heaton måtte helt op i fjerneste hjørne for at puffe kanonkuglen til hjørnespark.

Burnley var primært farlige på dødbolde, men det var også nok til at komme i front.

På et hjørnespark steg store, stærke Chris Wood til vejrs, og via undersiden af overliggeren bragte han hjemmeholdet på 1-0 efter 57 minutter.

Føringen øgede på ingen måde Burnleys lyst til at spille offensivt, men Harry Kane bragte balance på måltavlen, da han udnyttede en blunder hos Burnley-forsvaret otte minutter senere.

Han havde listet sig i klar offsideposition ved et indkast, og det gav ham en friløber, som han køligt udnyttede.

Målene gav mere fart og intensitet i kampen, og det var Burnley, som kom frem til de fleste chancer.

Indtil 84. minut slap Tottenham med skrækken, men så dukkede Burnleys andet offensive es, Ashley Barnes, op.

Indskiftede Jóhann Berg Gudmundsson sendte en forfejlet afslutning mod mål, men det endte med at blive en tværpasning til bagstolpen, hvor Barnes let kunne score sejrsmålet.

Heller ikke Christian Eriksens landsholdskollega Kasper Schmeichel havde ret meget at glæde sig over lørdag.

Den danske målmand og hans hold Leicester blev således på hjemmebane slået med hele 4-1 af Crystal Palace.

De to danske landsholdsspillere i Huddersfield, Mathias "Zanka" Jørgensen og Jonas Lössl, havde heller ikke nogen god lørdag. Her tabte klubben for 20. gang i denne sæson, da det blev 0-2 mod Newcastle.

Philip Billing startede på bænken for Huddersfield, men blev skiftet ind i det 69. minut.

/ritzau/