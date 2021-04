Real Madrid spillede uafgjort mod Getafe, og dermed øgede Atlético Madrid søndag sit forspring i toppen.

Real Madrid lagde sig i sidste uge i god position til at vinde det spanske mesterskab for andet år i træk med en sejr over FC Barcelona.

Men søndag var ikke en god dag for klubbens ambition om at sikre sig det eftertragtede La Liga-trofæ.

Real Madrid formåede kun selv at få 0-0 ude mod Getafe, og Getafe havde endda flere gode muligheder for at vinde kampen.

Med til historien hører dog, at Real Madrid manglede en lang række spillere af den ene eller anden årsag og stillede op med en bænk, hvor der var langt mellem stjernenavnene.

Før Zinedine Zidanes tropper snublede, havde førerholdet Atlético Madrid vundet 5-0 hjemme over Eibar. Søndagens resultater betyder dermed, at Atlético er tre point foran Real Madrid med syv kampe igen.

Barcelona er yderligere to point bagefter, men har spillet en kamp færre end de to tophold.

Atléticos sejr forstærkede presset på Real Madrid, men storholdet kunne snildt have været bagud efter kampens første 45 minutter.

Tættest på var Jaime Mata, som pandede bolden på stolpen, men flere af hans holdkammerater havde også nærgående forsøg.

Det samme havde Enes Ünal efter en time, men denne gang diskede Real-keeper Thibaut Courtois op med en formidabel redning oppe i det ene målhjørne.

Det var ikke Real Madrids dag, og heller ikke indskiftningen af Karim Benzema efter 65 minutter hjalp det store.

Real Madrid var i onsdags i kamp i Champions League og er i det hele taget i gang med et travlt kampprogram. Onsdag går det igen løs i La Liga i udekampen mod Cadiz, og tre dage senere kommer Real Betis på besøg.

Tre dages pause venter så igen, før det atter gælder Champions League og den første semifinale mod Chelsea.

/ritzau/