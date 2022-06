Lyt til artiklen

Han er vant til at tone frem på tv.

Men i denne uge prøver den danske landstræner Kasper Hjulmand kræfter med noget nyt.

For han skal nemlig være med i 'Mads og A-holdet', afslører programmets vært i et opslag på Instagram.

'Mads og A-holdet rammer Gæsten på Folkemødet nu på fredag. Så hvis du er på de kanter, så kom kl. 12. Det bliver hyl. Der er debut til landstræner Kasper Hjulmand, og ellers er truppen stærk. Håber vi ses!!!' skriver Mads Steffensen.

Han tager et stort panel med til solskinsøen, og det består af kendte navne for de trofaste lyttere af programmet, der ligger på Podimo.

Kasper Hjulmand, der de seneste to år er blevet en meget populær herre i dansk fodbold, får selskab af Ida Auken, Helle Thorning-Schmidt, Johanne Schmidt-Nielsen, Nicolaj Kopernikus og Svend Brinkmann.

Den danske landstræner kommer til Bornholm lige efter en landsholdssamling, hvor det er blevet til tre sejre ud af fire mulige for det danske landshold, der nu er gået på sommerferie.

Det er ikke første gang, danskerne kan få lov til at opleve Kasper Hjulmand på en lidt anderledes scene. For nylig gik han sammen med sin ene datter viralt, da der i maj blev delt en video på TikTok. Her kunne man se de to danse.

»Ja, det fik jeg at vide. Der var en eller anden i hendes lille, lukkede TikTok-gruppe, som havde valgt at sende den til Anders Hemmingsen (kendt instagrammer, red.), og så kan jeg forstå, at det stak af. Men nej, jeg bryder mig ikke om sociale medier i det hele taget. Det er roden til alt ondt,« sagde Kasper Hjulmand blandt andet om den episode.