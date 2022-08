Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Andreas Christensen lagde ud med en ordentlig fuser i La Liga med FC Barcelona.

Efter en skuffende 0-0er i første runde mod Rayo Vallecano fik storklubben til gengæld sat Real Sociedad godt og grundigt på plads søndag aften med en 4-1-rundbarbering.

Her har danske 'AC' fået godt med ros for sin indsats i de spanske aviser.

'Danskeren var flankeret af Araujo og Eric i forsvaret og var god i sin placeringsevne. Det er hans største kvalitet,' skriver avisen Sport, der gav den 26-årige spiller karakteren 8 – kun overgået af Pedri, Robert Lewandowski og Ansu Fati.

Andreas Christensen (th.) er blevet kaldt for Barcelonas bedste forsvarsspiller i kampen mod Real Sociedad. Her ses han med forsvarskollegaen Ronald Araujo (tv.). Foto: Javier Etxezarreta Vis mere Andreas Christensen (th.) er blevet kaldt for Barcelonas bedste forsvarsspiller i kampen mod Real Sociedad. Her ses han med forsvarskollegaen Ronald Araujo (tv.). Foto: Javier Etxezarreta

'Han forsøgte sig med lange afleveringer og viste sig selvsikker. Den mest præcise forsvarsspiller.'

FC Barcelona-maskinen skulle lige i gang, inden magtdemonstrationen fandt sted.

I pausen stod opgøret 1-1, men de sidste 25 minutter af opgøret bød på tre Barcelona-scoringer, hvilket resulterede i en 4-1-sejr.

'God kamp fra danskeren, som viser mange grønne spirer i sit spil,' lyder det i AS.

Avisen påpeger også, at 'AC' besidder en kvalitet, som historisk set er vigtig i FC Barcelona – at spille bolden frem uanset hvad.

'Han skiller sig altid ud ved sin hurtighed, sin reaktionsevne og sin iver efter at spille bolden op på en god måde.'

Hos Mundo Deportivo er man mindre begejstret for danskerens præstation, selvom den er godkendt.

'I en tremandskæde, som han kender godt fra sin tid i Chelsea, virkede han ikke uvant, selvom det var mere koordineret i den engelske klub. Det mærkede man i første halvleg. Men efter pausen var det – ligesom for hele holdet – en anden historie.'

Andreas Christensens præstation mod Real Sociedad har også høstet ros på sociale medier. Du kan læse et udpluk her:

Andreas Christensen har været en fantastisk forstærkning indtil videre.

Til alle dem, der elsker at undlade, men kritiserer alle, så husk på Andreas Christensens virkelig gode kamp. Mod en svær modstander og på en svær bane – og som en af dem, der blev holdt øje med – stak han ud.

Vi taler ikke nok om ham her – Andreas Christensen mod Real Sociedad: 90 minutter, 4 clearinger, 2 erobrede bolde, 94 pct. vellykkede afleveringer, 77 berøringer. Rolig og fattet.

Andreas Christensen har ikke sat en fod forkert. Hvilken signing.

Ousmane Dembélé, Ansu Fati og Robert Lewandowski, der nettede to gange, stod bag FC Barcelona-scoringerne.