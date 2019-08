19-årig gambier fejrede ny kontrakt med Vejle med seks scoringer, da jyllandsseriehold blev slået 6-0.

19-årige Foday Manneh fik lidt af en debut for Vejle onsdag aften, da holdet fra 1. division mødte Allesø GF fra Fynsserien i første runde i pokalturneringen.

Angriberen fra Gambia optrådte for første gang i en officiel kamp for Vejles førstehold, og det skete med noget af en forestilling i 6-0-sejren.

Foday Manneh scorede således samtlige seks mål i opgøret, og han indledte sin målfest i det 17. minut.

Tre minutter før pausen scorede han sit fjerde mål i kampen og bragte Vejle foran 4-0, og i anden halvleg blev det til yderligere to scoringer, og derfor avancerede Vejle ganske suverænt i turneringen.

Foday Manneh blev tilknyttet Vejle for et år siden efter at have spillet for gambiske Real de Banjul, og han har i foråret været udlejet til et finsk hold.

Inden kampen blev fløjtet i gang mod Allesø GF, meddelte Vejle på Twitter, at klubben havde indgået en permanent treårig kontrakt med Manneh.

FC Fredericia fra 1. division avancerede også til anden runde, da klubben vandt 5-0 over Hatting Torsted fra Jyllandsserien.

Nykøbing FC fra den næstbedste række slog Holbæk 2-1.

/ritzau/