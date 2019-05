Det er et af tiden hotteste emner i dansk fodbold: Hvem bliver ny Brøndby IF-træner, og hvornår bliver han annonceret?

Datoen har flyttet sig i løbet af foråret i takt med at kandidater er faldet fra. Efter pokalfinalen for en uge siden sagde Brøndby IF's magtfulde klubejer, Jan Bech Andersen, at skæringsdatoen ville være i dag.

Men det er der ikke meget, der tyder på kommer til at ske, ifølge B.T.'s oplysninger.

»Ingen kommentarer,« lyder det via kommunikationschef Christian J. Schultz ude fra Brøndby IF, hvor der arbejdes på højtryk på at lande en aftale med en ny trænerm, på spørgsmålet om, der er nyt i sagen.

Ebbe Sandog Jan Bech Andersen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ebbe Sandog Jan Bech Andersen. Foto: Liselotte Sabroe

Status er, som B.T. hører det, at kandidatfeltet er snævret ind til tre kandidater: To danskere og en udlænding, som det forlyder. Det mest realistiske bud lige nu er, at det bliver U21-landstræner Niels Frederiksen, som løber med tjansen.

Efter at først Kasper Hjulmand, som længe havde været nummer et på ønskelisten på Vestegnen, takkede nej, og det samme siden skete med schweiziske René Weiler, så har Niels Frederiksen talt godt for sig over for Brøndby IF's sportslige ledelse med sportsdirektør Ebbe Sand i spidsen.

48-årige Frederiksen har, som det også er blevet nævnt i B.T. Sports podcast Transfervinduet, ikke været klubbens førsteprioritet - primært på grund af hans spillestil og profil - men hans navn har spøgt ude i Brøndby IF i processen med at finde en ny træner.

Det er dog ikke endnu ikke givet, at det bliver den tidligere Esbjerg fB- og Lyngby BK-træner, hvorfor udmeldingen altså lader vente på sig. Niels Frederiksen har meldt ud, at han stopper som U21-landstræner efter næste måneds EM-slutrunde.

U21-landstræner Niels Frederiksen er på blokken i Brøndby IF: Foto: Liselotte Sabroe Vis mere U21-landstræner Niels Frederiksen er på blokken i Brøndby IF: Foto: Liselotte Sabroe

I samme ombæring kan det nævnes, at den midlertidige træner, Martin Retov, som har ført klubben til en tabt pokalfinale, vil blive tilbudt en rolle i trænerteamet som assistent. Det er uvist, om Retov ønsker at takke ja til dette tilbud.

»Jeg har haft enkelte samtaler med både Jan og Ebbe, men ikke noget specifikt,« sagde Retov efter Brøndby IF's seneste kamp, 4-1-sejren over FC Midtjylland i mandags.

Her slog han fast, at det i hvert fald ikke var cheftrænerposten, han havde drøftet med ledelsen.

Brøndby IF spiller sidste kamp i mesterskabsslutspillet på lørdag mod OB. Her skal holdet vinde for at sikre sig en plads i Europa League-playoff-kampen, som i så fald vil være sæsonens sidste.