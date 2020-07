Tottenham håber på, at en byttehandel kan få prisen på Pierre-Emile Højbjerg ned. Højbjerg vil have skiftet til Tottenham.

Den danske landsholdsspiller har længe lignet en færdig mand i Southampton, hvor hans manglende kontraktforlængelse betød, at han blev frataget anførerbindet.

Længe har Tottenham været nævnt som den helt store bejler til danskeren, mens også klubber som Everton og Ajax har været på tale.

Ifølge London-avisen Evening Standard er det da også Tottenham, der stadig er i førerposition til Højbjergs underskrift. Manager José Mourinho er lun på danskeren, som han ser som et godt supplement til midtbanen, da portugiserens helt store ønske er at få tilføjet en defensiv midtbane til holdet.

Og så skriver avisen tilmeld, at danskeren også er ret så lun på London-klubben og vil have skiftet til at falde på plads.

Tottenhams formand, Daniel Levy, der plejer at styre forhandlingerne, er dog vanen tro ikke meget for at give fuld pris for en spiller.

Southampton kræver angiveligt 35 millioner pund (cirka 285 millioner kroner, red.) for danskeren, men Tottenham er optimistisk omkring at få prisen ned.



Her håber man, at man kan føje Kyle Walker-Peters til handlen. Højrebacken er i øjeblikket udlejet til Southampton fra netop Tottenham, og Walker-Peters har i øjeblikket fint med succes i klubben på den engelske sydkyst.

Derfor kan han blive involveret i en handel, der reducerer prisen væsentligt.

Dog skriver avisen, at det kan blive kompliceret af, at Tottenham er i bekneb på højreback-positionen i øjeblikket.

Det normale førstevalg, Serge Aurier, mistede på tragisk vis sin bror i denne uge, da han blev skudt og dræbt foran en natklub i den franske by Toulouse. Det har sat ham på sidelinjen på ubestemt tid, mens Kyle Walker-Peters dermed er den eneste naturlige afløser på Tottenhams lønningsliste.

Men alt tyder på, at Mourinho ikke vil kigge Walker-Peters' vej, og at vejen er banet til et permanent skifte til Southampton under alle omstændigheder.



Og det kan altså have effekt på Højbjergs potentielle skifte til Tottenham.

Højbjerg har spillet i Southampton siden 2016.