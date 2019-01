Otte sejre af otte mulige.

'Uden at sige et ord, stikker Manchester United-spillerne kniven i Mourinho,' konstaterer Stephen Hunt.

Han skriver klummer hos mediet Independent, og mener, at Premier League-klubbens opblomstring siden fyringen af Jose Mourinho før jul, vil gøre det svært for portugiseren at finde et nyt job.

'Deres tidligere chef skal fortælle virkelig mange sjove historier hos beIN Sports for at genoprette sit omdømme, ellers vil han få svært ved at få et job hos en topklub,' vurderer Stephen Hunt og refererer til Jose Mourinhos nye job hos en tv-station, hvor han underholder med anekdoter fra sin karriere.

Jose Mourinho har endnu ikke fet et nyt trænerjob. Foto: Jason Cairnduff Vis mere Jose Mourinho har endnu ikke fet et nyt trænerjob. Foto: Jason Cairnduff

For som skrevet indledningsvist. Med norske Ole Gunnar Solskær som manager har Manchester United ikke bare vundet hver eneste kamp.

Ifølge Stephen Hunt sker det desuden med den rette mentalitet, med frihed i spillet, med et smil på læberne.

'Mens Mourinho sugede alt liv ud af holdet, har Solskjær utvivlsomt bragt feel good-faktoren tilbage,' lyder det fra den engelske klummeskribent.

Jose Mourinho blev fyret 18. december, og siden har Ole Gunnar Solskjær fået en kontrakt for resten af sæsonen.

Ole Gunnar Solskjær har været én stor succes i Manchester United. Foto: Matthew Childs Vis mere Ole Gunnar Solskjær har været én stor succes i Manchester United. Foto: Matthew Childs

Endnu er det uvist, hvad der så skal ske.

Ifølge Stephen Hunt bør Manchester United-ledelsen ikke være i tvivl.

'Hvis de ikke allerede har planlagt det, bør Manchester United give Ole Gunnar Solskær jobbet. Lad ham komme igennem dette transfervindue, hjælpe ham med at give nye kontrakter til David de Gea og Anthony Martial og begynd planlægning for sommeren og næste sæson.'

Manchester United har siden Jose Mourinhos fyring spillet sig tæt på Champions League-pladserne. Holdet har på sjettepladsen kun tre point op til Chelseas fjerdeplads.

Tirsdag aften er Burnley modstanderen på hjemmebane i Premier League.