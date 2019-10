Danmark vil sammen med resten af de nordiske lande lægge billet ind på VM-værtskabet i kvindefodbold i 2027.

Et delt værtskab mellem de nordiske lande for VM i kvindefodbold i 2027 er målet, og idéen vil de nordiske fodboldforbund præsentere for Nordisk Råd på et møde tirsdag i Stockholm.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Ifølge DBU-formand Jesper Møller har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) været positiv over for fælles afholdelse af turneringer i fremtiden, og det har fået Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island til at arbejde videre med projektet i fællesskab.

- Vi kan se, at opbakningen til kvindefodbold er kommet for at blive - senest ved VM i Frankrig, hvor der blev spillet for fyldte stadioner, og tv-seernes interesse var kæmpestor.

- Et fælles VM i Norden vil ikke kun sikre en fantastisk oplevelse for de mange fodboldfans, men vil også styrke det vigtige, nordiske samarbejde og fællesskab og forhåbentlig inspirere mange fodboldglade piger og kvinder.

- Derfor er det også vigtigt med interesse og opbakning fra Nordisk Råd, siger han til hjemmesiden.

Ud over arbejdet med det fælles bud på VM i 2027 har DBU nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at afholde EM på dansk grund i 2025.

/ritzau/