Torino og Juventus bragede sammen i lokalopgør lørdag aften, hvor Juventus sikrede en smal 1-0-sejr.

De store følelser var på spil i Torino lørdag aften, da Torino og Juventus bragede sammen i byens lokalopgør i Serie A.

Det lignede længe et uafgjort resultat, men så dukkede unge Matthijs de Ligt op med 20 minutter igen og afgjorde kampen med sin scoring til slutresultatet 1-0.

Dermed strøg Juventus tilbage på førstepladsen med 29 point lige foran Inter, der tidligere vandt 2-1 ude over Bologna og har 28 point.

Cristiano Ronaldo havde nogle muligheder i første halvleg, hvor han afsluttede på et hovedstød og trykkede af et par gange, uden at kvaliteten var helt til stede i afslutningerne.

Første halvleg endte uden scoringer, men efter 69 minutter lignede Gonzalo Higuain en målscorer, da han flugtede et hårdt skud afsted.

Torino-keeper Salvatore Sirigu reddede dog flot, men blot minuttet senere blev Sirigu passeret.

Efter et hjørnespark stod Matthijs de Ligt så ganske fri i Torinos felt, og da bolden endte hos den unge hollænder, så hamrede han den i nettet til 1-0 til gæsterne.

Andreas Skov Olsen var på bænken i hele opgøret, da Bologna hjemme tabte til Inter med 1-2 tidligere lørdag.

Bologna kom ellers foran, da Roberto Soriano med et fladt skud sørgede for 1-0 efter en times spil.

Romelu Lukaku reducerede dog med en scoring tæt foran mål med et kvarter igen, og belgieren sikrede også Inter sejren, da han udnyttede et straffespark i tillægstiden.

Dermed har Lukaku scoret ni ligamål i denne sæson efter skiftet i sommer fra Manchester United.

Roma følger efter på tredjepladsen med 22 point efter en 2-1-sejr lørdag hjemme over Napoli.

/ritzau/