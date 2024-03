Roserne øser ned over Rasmus Højlund efter endnu en vanvidspræstation.

Den danske Manchester United-stjerne trak igen søndag overskrifter, da han på ny skrev sig ind i Premier Leagues historiebøger med to scoringer i 1-2-sejren over Luton Town søndag aften.

Med syv mål i de seneste seks Premier League kampe har piben nu også fået en anden lyd hos de engelske pundits, der tidligere har revset danskeren for de manglende scoringer i Premier League.

Faktisk kan de slet ikke få armene ned over den vanvittige dansker.

»Højlund lignede en ny Haaland. Den power, den styrke og den aggressivitet i hans løb. Jeg har altid elsket den kvalitet ved en centerforward i Manchester United,« lyder sammenligningen blandt andet fra Gary Neville, der roser Højlund i 'The Gary Neville Podcast'.

Også den mest scorende spiller i Premier Leagues historie, Alan Shearer, var i svime over Rasmus Højlunds præstation.

Især den 21-årige landsholdsstjernes anden scoring – der smart blev sendt i det lange hjørne med brystet – imponerede den tidligere engelske bomber.

»Jeg synes, han var strålende i dag. Det andet mål er så klog en afslutning. Meget klog. Det var fantastisk,« siger han på podcasten 'The Rest Is Football' og maner desuden al tvivl om intention og held i afslutningen til jorden.

Rasmus Højlund er flyvende i Premier League i øjeblikket. Foto: Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Højlund er flyvende i Premier League i øjeblikket. Foto: Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det var ikke noget lykketræf. Han vidste præcis, hvad han gjorde, hvor han var, og hvad han skulle gøre,« forklarer han.

Også i Sky Sports-studiet jublede de over den danske tomålsskytte. Her mener den tidligere Liverpool-profil, at Højlunds præstation har vendt omklædningsrummet med 180 grader.

»Der er en feel-good-stemning omkring United lige nu, og den er skabt af spillerne på banen. Det er, hvad Højlund har gjort. Han har vendt stemningen egenhændigt,« lyder det fra englænderen.

Scoringerne og historieskrivningen blæste også B.T. bagover. Du kan læse dommen af Højlunds historiske præstation her.

Rasmus Højlund kan tage det syvende skridt i jagten på Jamie Vardys rekord på scoringer i 11 kampe i streg, når Manchester United tager imod Fulham på Old Trafford i weekenden.