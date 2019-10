Præcis hvad der skal ske i United, ved hverken Solskjær eller David de Gea. Men de lover at komme tilbage.

Den spanske stjernemålmand David de Gea undskylder til Manchester Uniteds fans efter endnu et skuffende resultat i Premier League.

Søndag tabte klubben 0-1 til Newcastle på udebane i en kamp, hvor holdet så ud til at savne en klar måde at spille på.

- Ja, det er formodentlig den sværeste tid, siden jeg begyndte i klubben, siger David de Gea ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg ved det ikke. Jeg ved, ikke, hvad der sker, siger de Gea og fremhæver, at holdet har svært ved at score.

- Det er svært at sige noget. Undskyld til vores fans. Vi bliver helt sikkert ved med at kæmpe.

United ligger med ni point efter otte kampe blot to point over nedrykningsstregen og fem point fra de europæiske pladser.

Manager Ole Gunnar Solskjær anerkender, at der venter en stor opgave.

- Det kommer til at tage den tid, det tager, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters, da han bliver spurgt om en realistisk tidsramme, før klubben er tilbage til fordums styrke.

- Jeg kan ikke give jer et tidspunkt, men vi kommer til at nå derhen. Vi skal bestige en stor, stor bakke for at komme tilbage blandt de øverste fire, ja de øverste seks.

Det var teenageren Matthew Longstaff, der nedlagde United med fodboldkampens eneste mål, da Newcastle slog storklubben på St. James' Park.

/ritzau/