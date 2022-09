Lyt til artiklen

Det bliver en engangsforestilling.

Det slår danske Oliver Abildgaards russiske boss fast i et interview med Sport Business.

Sportsdirektør Oleg Jarovinskij har i modsætning til andre, der har forladt klubben, ikke fået en købsoption med i aftalen hos skotske Celtic.

»Abildgaard har en toårig kontrakt med klubben (Rubin Kazan, red.). Han har udnyttet retten til at suspendere kontrakten og er taget til Celtic. Det blev vi enige om,« siger han og afviser, at der skulle være indskrevet aftaler om et endeligt køb i låneaftalen.

Oliver Abildgaard har skiftet russer-tøjet ud for en sæsons tid. Foto: ANDY BUCHANAN Vis mere Oliver Abildgaard har skiftet russer-tøjet ud for en sæsons tid. Foto: ANDY BUCHANAN

Derefter vil klubben overveje, hvilke bud der kunne komme på den garderhøje dansker.

»Oliver er en ægte leder. Han er kroppen og sjælen på holdet og i klubben. I modsætning til andre udlændinge har Oliver opført sig korrekt, humant og har altid holdt kontakten med os.«

»På et tidspunkt overvejede han at være hos os, men Champions League og det at bevise sit værd i Storbritannien … Vi tager det med i ligningen og respekterer det. Han fortjener den chance.«

Sidste sæson spillede den tidligere AaB-spiller 20 kampe, og kun en skade forhindrede ham i flere.

Han ser frem til at spille Champions League og andre store kampe for den traditionsrige Glasgow-klub. Og nåh ja, hans onkel, der bor i Aberdeen, er tillige Celtic-fan.

»Jeg har set frem til den her dag, lige siden jeg hørte om interessen fra klubben,« lød det fra danskeren med en enkelt landskamp på cv'et, da han tiltrådte for lidt over en uge siden – læs mere her.