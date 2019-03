Dansk Boldspil-Union (DBU) vil have en landsholdskomité, som skal bestå af folk med høj fodboldfaglig viden.

En landsholdskomité bestående af toptrænere, sportschefer og tidligere fodboldspillere skal sikre udvikling af de danske fodboldlandshold.

Det er et af forslagene, der er på bordet, når Dansk Boldspil-Union (DBU) søndag holder sit årlige repræsentantskabsmøde.

Peter Møller, der er fodbolddirektør i DBU, håber, at landsholdskomitéen bliver en realitet.

- Som fodbolddirektør går jeg kun op i en ting. Fodbold. Derfor glæder jeg mig over forslaget om den nye landsholdskomité, der skal være med til at skabe de bedste forudsætninger for vores landshold i Danmark.

- For hvis vi skal bide skeer med de allerstørste landshold, skal vi også have de bedste rammer, forudsætninger og muligheder for vores landshold, siger Peter Møller til unionens hjemmeside.

Den nye landsholdskomité skal bestå af otte medlemmer: En formand, en næstformand og seks medlemmer.

Medlemmerne skal have en stor fodboldfaglig viden, som de enten har tilegnet sig som leder eller aktiv fodboldspiller. Medlemmerne skal også have kendskab til internationale tendenser for udviklingen af landshold.

- Jeg ser det som en kæmpe fordel, at komitéen blandt andre skal bestå af eksterne medlemmer, der enten har en fortid som landsholdsspiller, er sportschef, toptræner eller fodboldekspert.

- På den måde kan dansk fodbold få den allerbedste inspiration udefra til at arbejde med de danske landshold.

- Og det er helt essentielt, når vi har høje ambitioner om vundne kampe og deltagelse ved alle slutrunder på både kvinde- og herresiden, forklarer Peter Møller

På tegnebrættet er yderligere tre nye komitéer: breddekomitéen, profkomitéen, governance- og udviklingskomitéen.

Hvis forslaget om de nye komitéer godkendes på DBU's repræsentantskabsmøde, vil landsholdskomitéen træde i funktion 1. juli.

