Peter Møller vil have identificeret tilskuere, der kastede øl og anvendte pyroteknik i sejr over Gibraltar.

Flere utilfredse fodboldfans kastede øl ned mod banen, og der blev anvendt pyroteknik på tribunerne, da det danske landshold fredag i Parken slog Gibraltar med 6-0 i EM-kvalifikationen.

Dagen derpå slår fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU) Peter Møller fast, at DBU vil forsøge at identificere de pågældende fans.

- Fredag var der desværre enkelte fans, der gik langt over stregen. Det er fuldstændigt uacceptabelt.

- Vi ønsker fantastisk stemning hos vores fans, men det skal også være trygt for alle at gå til landskamp, siger Peter Møller til DBU's hjemmeside.

Fodbolddirektøren forventer, at DBU vil få en bøde fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) som konsekvens af episoderne.

To personer er allerede identificeret, og DBU oplyser, at de pågældende tilskuere risikerer karantæne og en økonomisk straf.

- Vi kan risikere bøder på flere hundrede tusinde kroner, som vi i stedet kunne have brugt på aktiviteter for vores fans.

- Det var ærgerligt og synd for de mange fans, der gør et fantastisk stykke arbejde med at bakke op om holdet, siger Peter Møller.

Ud over problemer med ølkast og afbrænding af pyroteknik lykkedes det efter slutfløjt en baneløber at komme ind på plænen, hvor han snublede ind i målmand Kasper Schmeichel, der var i fare for at blive skadet.

Landsholdet møder mandag på udebane Irland i en kamp, der kan sende Danmark til EM. Danskerne kan nøjes med uafgjort i Dublin.

/ritzau/