Dansk Boldspil-Union (DBU) vil etablere nyt nationalstadion med plads til mindst 50.000 tilskuere. Det skriver Politiken.

»Vi har behov for at etablere et moderne nationalstadion med plads til minimum 50.000 tilskuere. Det er et krav, hvis vi skal afholde de store turneringer. Kvinde-EM, Kvinde-VM, måske en Europa League-finale eller andre store turneringer«, skriver DBU’s bestyrelse i en orientering til lokalunionerne, Divisionsforeningen samt Kvindedivisionsforeningen.

Et sådant nationalstadion skal placeres i København, mener DBU, der også går med tanker om et stadion i Jylland med plads til 25.000 tilskuere.

/ritzau/

Opdateres...