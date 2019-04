Regelsættet om homofobi skal evalueres, efter at homofobi for første gang er blevet straffet i Superligaen.

Dansk Boldspil-Union (DBU) vil evaluere regelsættet og opdatere instruks til dommere efter sager om homofobiske tilråb rettet mod FC Københavns Viktor Fischer.

Sådan lyder nogle af de initiativer som fodboldforbundet over for kulturminister Mette Bock (LA) beskriver i en redegørelse.

DBU vil indkalde til en høring om anti-homofobi, hvor relevante parter skal inviteres, og hvor sanktionsmulighederne skal drøftes.

Derudover vil DBU nu evaluere regelsættet, som for første gang er brugt til at straffe fodboldklubber for homofobi i Danmark.

Fredag meddelte Fodboldens Disciplinærinstans, at OB og Brøndby er idømt bøder på 25.000 kroner.

Det skete efter episoder henholdsvis søndag og mandag aften, hvor grupperinger af fans fra de to mandskaber sang homofobiske sange om Viktor Fischer.

/ritzau/