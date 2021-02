Selv om der ikke var plads til tilskuere i den første del af genåbningen, tror DBU på "mange fans" til EM.

Et fyldt stadion med masser af fodboldglade danskere til hjemmekampene ved EM i Parken er stadig realistisk.

Det mener direktøren for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jakob Jensen, på trods af at tilskuere til fodbold ikke er en del af den indledende genåbning af samfundet fra 1. marts.

Han hæfter sig i et interview med B.T. ved, at årstiden i juni er en anden, at mange danskere vil være vaccinerede, og at der muligvis vil være udviklet et coronapas til vaccinerede danskere til den tid.

- Og derfor er min mavefornemmelse jo, at vi kommer til afholde et EM i København, hvor der kommer til at være mange fans på lægterne.

- Konkret hvor mange fans afhænger så af, hvordan smittesituationen udvikler sig, og det kan jeg ikke spå om, men jeg håber selvfølgelig ligesom alle andre, at det bliver en god udvikling, siger han til avisen.

Danmark spiller efter planen sine tre gruppekampe i Parken i København mod Finland, Belgien og Rusland. Derudover skal der spilles en ottendedelsfinale på det københavnske stadion.

Inden for de kommende måneder skal DBU vide, om der kan lukkes fans ind til kampene. Det fortalte DBU's formand, Jesper Møller, tidligere i februar til Ritzau.

- Når vi kommer til påske, skal regeringen forvente, at der skal finde en afklaring sted.

- Uefa har bedt om at få noget at vide op mod kongres og exco-møde (møde i eksekutivkomitéen, red.) 19. og 20. april, sagde Møller ved den lejlighed.

Men selv om tilskuerrestriktionerne nu er forlænget til 5. april, er der stadig tid til at få det hele på plads, mener Jakob Jensen.

- Det er stadig inden for en fin rækkevidde, hvis der bliver åbnet op efter 5. april, og vi arbejder tæt og godt sammen med myndighederne om at forberede EM bedst muligt, siger direktøren og tilføjer, at DBU er klar til at "rykke på det", hvis det bliver muligt i april.

EM i fodbold afholdes fra 11. juni til 11. juli i 12 lande.

/ritzau/