'Den mest latterlige 'protest' jeg nogensinde har set.'

Sådan lyder det fra en af de meget kritiske fans, der langer ud efter det danske landshold, efter de bar en T-shirt med teksten 'football supports change' inden kampen mod Moldova.

En protest mod placeringen af verdensmesterskabet i Qatar, efter det kom frem, at mindst 6500 migrantarbejdere ifølge The Guardian er omkommet, siden landet fik tildelt VM-værtskabet.

Men det var et budskab, der klingede noget hult ifølge netværket Danske Fodboldfans. De mener, at der brug for mere end bare 'change.' Selvom kritikken er hård holder direktøren i DBU, Jakob Jensen, fast i, at der bliver gjort en stor indsats for at skabe forandringer.

’FOOTBALL SUPPORTS CHANGE’



Trøjen viser holdets ønske om forandringer for migrantarbejderne i Qatar.



Trøjerne bliver signeret og senere sat til salg. Pengene går til migrantarbejderne og deres pårørende pic.twitter.com/I0AeReSH4v — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) March 28, 2021

»Det tager jeg til efterretning, og så tror jeg, mange af dem, der kritiserer os, ikke ved, hvor meget vi faktisk gør i det lange træk for at skabe forandringer,« siger Jakob Jensen til TV 2

Over for Ritzau siger direktøren samtidig, at han ikke er enig i den kritiske meddelse fra Danske Fodboldfans.

» Vi er ikke nødvendigvis enige i alt, hvad de skriver, men det er helt fint, at fansene tager stilling. Jeg synes, at den aktion, der blev lavet fra spillernes side i går (søndag, red.), var rigtig god. Det er en bevægelse hen imod, at flere forbund og landshold kommer med.«

Der var ikke noget DBU-logo på protesttrøjerne og initiativet var spillernes eget. Men Jakob Jensen understreger, at hele unionen står bag spillernes initiativ.

Hvad synes du om landsholdets protest?

Han mener ikke, at man skal måle graden af kritik på, hvor tydeligt budskabet på trøjerne er, og hvilken farve den har.

Derfor anerkender han Tysklands sorte trøjer med hvide tydelige bogstaver, hvor spillerne sammen stavede budskabet 'Human Rights' på banen inden det tyske landsholds kamp mod Island. Og han anerkender på lige fod det initiativ det danske landshold tog i kampen mod Moldova, som var i samarbejde med det hollandske fodboldforbund.

Samtidigt understreger Jakob Jensen, at protesttrøjerne ikke er unionens eneste initiativ for at ændre forholdene i Qatar. Dansk Boldspil-Union har blandt andet i flere år samarbejdet med FN, FIFA og UEFA.

DBU er ikke kommet med et svar på, om landsholdsspillerne vil komme med en ny aktion til det kommende opgør på onsdag mod Østrig.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Unionen har dog meldt ud, at protesttrøjerne skal sælges på auktion de kommende dage, hvor alle indtægter vil gå til migrantarbejderne og deres familier i Qatar.

Det var netværket Danske Fodboldfans ude at kritisere landsholdet for, fordi spillerne ikke selv støtter familien økonomisk, men i stedet beder fansene om at gøre det for dem.

»Det er symptomatisk for hele Qatar-forløbet. Det er fans, der skal påpege problemet og kræve handling fra DBU – nu er det gudhjælpemig også fans der skal betale til migrantarbejderne og deres familier. Kan I ikke selv se det DBU? Hvor mange penge kaster spillerne og DBU selv i? Eller er det kun fans, der skal finansiere jeres gode samvittighed?,« skrev Danske Fodboldfans i en pressemeddelelse efter kampen.

DBU vil ikke boykotte VM i Qatar, men har ved flere lejligheder pointeret, at 'kritisk dialog" og "tilstedeværelse' er vejen frem.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra DBU mandag formiddag.