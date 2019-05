Læger i Superligaen skal kunne fremvise en diplomuddannelse, lyder det fra DBU's medicinske gruppe.

Det bliver i fremtiden et krav, at læger i Superligaen og på danske landshold har taget en idrætsmedicinsk diplomuddannelse.

Efter den seneste tid debat om hovedskader vil Dansk Boldspil-Union (DBU) stramme kravene til fodboldlæger, oplyser formanden for DBU's medicinske gruppe, Per Bjerregaard.

- Som det er nu, så er det ikke et krav, men vi er i gang med at indføre en uddannelse, som de skal gennemgå inden for en deadline, hvis de fortsat vil være fodboldlæger, siger Bjerregaard til DR Sporten.

Den tidligere Brøndby-formand forklarer, at det nye tiltag vil fungere på samme måde, som når en klub skal have licens for at spille i Superligaen.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår det nye krav vil træde i kraft. Han forventer, at DBU omkring nytår vil afholde et kursus, der skal samle op på de læger, der ikke har en diplomuddannelse.

- Hvis ikke de deltager og ikke har en diplomuddannelse i forvejen, så kan de ikke være fodboldlæge fra en bestemt dato i fremtiden, siger Bjerregaard.

Debatten om hovedskader blussede op i sidste uge, efter at Tottenhams Jan Vertonghen kom til skade i en Champions League-semifinale mod Ajax Amsterdam.

Vertonghen pådrog sig en hovedskade efter et sammenstød i en luftduel og blev behandlet på banen med blodet løbende fra ansigtet.

Efterfølgende vurderede Tottenhams lægestab, at han kunne spille videre, men efter kort tid måtte Vertonghen hjælpes fra banen igen.

/ritzau/