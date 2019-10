Uefa opfordrer sine medlemslande til at boykotte kampe i lande, hvor kvinder ikke har adgang til stadion.

Præsidenten i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin, opfordrer i et åbent brev europæiske landshold og klubhold til at nægte at spille kampe i lande, hvor kvinder er udelukkede fra at overvære kampe på stadion.

Den opfordringer bakker formanden i Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, op om.

- Vi hverken kan eller vil acceptere, at fodbold ikke er for alle, siger Jesper Møller til unionens hjemmeside.

Opfordringen fra Uefa skal tolkes som et øget pres på Iran, der har været hjemland for en trist sag, fordi kvinder ikke har adgang til at se herrekampe på stadion.

29-årige Sahar Khodayari blev anholdt, da hun klædt ud som en mand ville se en kamp med sit yndlingshold Esteghlal. Hun risikerede et halvt års fængsel og satte derfor ild til sig selv foran en retsbygning 2. september. Efterfølgende døde hun af kvæstelserne.

Jesper Møller kalder det for en frygtelig sag.

- Vi skylder #bluegirl og alle verdens fodboldglade piger og kvinder at udtrykke os uden tøven. Derfor er jeg tilfreds med Uefa-præsidentens stærke udmelding, siger Jesper Møller.

Repræsentanter fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har været i Iran for at lægge en plan for, hvordan kvinder kan komme til at overvære fodboldkampe i fremtiden.

Det første skridt mod en ændring af lovende i Iran er taget. Kvinder har således adgang til VM-kvalifikationskampen mod Cambodja 10. oktober. Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa bliver der en særskilt kvindetribune til kampen. Her er der plads til 4600 tilskuere.

/ritzau/