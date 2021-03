DBU forstår godt, at danskerne i en måling er kritiske over for Qatar, men unionen tror ikke på en VM-boykot.

Det danske herrelandshold bør deltage ved næste års VM i fodbold i Qatar, hvis det lykkedes landstræner Kasper Hjulmands mandskab at kvalificere sig til slutrunden.

Den holdning står Dansk Boldspil-Union (DBU) fast på, selv om 44,4 procent af danskerne i en meningsmåling fra Voxmeter svarer ja til, at Danmark bør boykotte VM.

En mindre andel på 31,1 procent af de adspurgte danskere svarer nej til en boykot. De sidste 24,5 procent svarer "ved ikke".

DBU fastholder, at "kritisk dialog" og "tilstedeværelse" er vejen frem, forklarer kommunikationschef Jakob Høyer.

- Diskussionen om VM i Qatar handler ikke kun om en boykot eller ej, for der er andre måder at skabe forandringer på.

- Det bliver hurtigt forsimplet i en meningsmåling, hvor man kun kan svare ja og nej, for der er andre muligheder, siger Jakob Høyer.

- Men jeg forstår godt, at mange ikke bryder sig om at høre de historier, der kommer frem om Qatar.

- Det er forfærdelig læsning, og det er nogle meget høje dødstal, som dog ikke alle har med byggerier af stadioner at gøre, siger kommunikationschefen.

I forrige uge skrev den engelske avis The Guardian, at 6500 gæstearbejdere har mistet livet i Qatar, siden ørkenstaten tilbage i 2010 af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) blev tildelt VM-værtskabet.

- Ethvert mistet menneskeliv er en forfærdelig skæbne. Vi forstår godt, at danskerne ikke bryder sig om det, og det gør vi heller ikke i DBU.

- Vi var ikke med til at beslutte, at VM skulle være i Qatar, og havde vi haft mulighed for at stemme, så havde vi stemt imod. Det var en lille gruppe personer i Fifa, der tog beslutningen, siger Høyer.

DBU's formand, Jesper Møller, har to gange været i Qatar sammen med lederne fra de øvrige nordiske forbund samt fagbevægelsen for at lægge pres på VM-værten.

Qatar har forbedret lovene for landets gæstearbejdere, og det er den slags fremskridt, som DBU hæfter sig ved. Også selv om der har været kritik af implementeringen.

- Boykot er ikke løsningen, og boykot gør ikke, at migrantarbejderne får det bedre i Qatar. Tværtimod.

- Sammen med vores nordiske kolleger og forhåbentlig flere fodboldforbund i Europa plus Amnesty, fagforbundene og meget gerne fansene ønsker vi at lægge endnu mere pres på Qatar, siger Jakob Høyer.

Han ser tegn på, at flere nationale fodboldforbund i Europa begynder at interessere sig for forholdene i Qatar, hvilket i sidste ende kan øge presset på VM-værten.

- Det er fantastisk, hvis forbundene kan starte en bevægelse, men vi er primært fodboldforbund, og vi skal helst have så mange som muligt til at bidrage.

- Om det skal være EU, der træder ind, ved jeg ikke, men det nytter ikke, at det kun er fodboldforbund, spillere, trænere og fans, der deltager i den her debat, siger Jakob Høyer.

I januar pegede kulturminister Joy Mogensen (S) på, at det var idrætten, der selv skulle træffe beslutningen om en eventuel dansk VM-boykot.

Hos DBU er holdningen, at en VM-boykot kun kan komme på tale, hvis den er en del af en statslig dansk boykot af Qatar.

I Voxmeters måling svarer 46,8 procent af de adspurgte danskere, at idrætten skal træffe den beslutning. 33,9 procent mener, at beslutningen ligger hos politikerne. 19,3 procent svarer "ved ikke".

- Det er igen en forsimplet måde at stille det op på, siger Jakob Høyer.

- Hvis Danmark skal boykotte VM i Qatar, så skal der være et flertal i Folketinget, der ønsker det, og så skal det omfatte mere end bare fodbold - altså også erhvervslivet og andet.

- Qatar har også afholdt VM i cykling, VM i håndbold og VM i alle mulige andre idrætsgrene, og skal man boykotte, så skal det være bredere end bare fodbold, lyder det fra kommunikationschefen.

Han regner med, at diskussionen omkring fodboldslutrunden i Qatar vil stå på indtil november 2022, hvor VM skydes i gang.

- Det tror jeg, og det er i virkeligheden rigtig godt. Det er et sundhedstegn, at alle har lyst til at debattere, hvad der foregår i Qatar og forhåbentlig bidrage til en forandring, siger Høyer.

Det danske landshold indleder VM-kvalifikationen 25. marts, når Israel venter på udebane.

