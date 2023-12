DBU er rejst til Qatar for at få svar.

Svar på om FIFAs – og især de vestlige landes – krav i forbindelse med VM sidste år førte til forbedringer af blandt andet arbejdstageres rettigheder i Qatar.

Og svaret er … blandet.

»Hvis vi lægger dét sammen, vi har hørt, med det vi har læst, kan vi konkludere, at det er et blandet billede, man får,« lyder det fra DBUs direktør, Erik Brøgger Rasmussen på et digitalt pressemøde fra Qatar.

Kritiske rapporter er på det seneste blevet udlagt fra Amnesty International og Human Rights Watch på baggrund af slutrunden.

De fortæller mere eller mindre, at de forbedringer af menneskerettigheder, som FIFA krævede i forbindelse med slutrunden, enten ikke er blevet mødt af Qatar eller er blevet trukket tilbage efterfølgende.

Og nu skifter DBU strategi til kommende VM-slutrunder, der med al sandsynlighed blandt andet går til Saudi-Arabien i 2034.

Fremover går de efter FIFA.

»Dem, vi har snakket med, regeringen og dem, der organiserede VM i Qatar, syntes, det var mærkeligt, at de enkelte fodboldforbund prøvede at pege på problemstillingerne.«

»De synes til gengæld ikke, at det er mærkeligt, hvis FIFA forsøger at pege på problemstillingerne, fordi de som arrangører har et ansvar.«

»Vi skal derfor prøve og se, hvordan vi i højere grad får FIFA til at tage det ansvar – for hvis ikke de tager ansvar, er der igen en risiko for, at de få fodboldforbund skal løfte opgaven. Og det er en svær opgave,« siger DBU-direktøren.

Erik Brøgger Rasmussen understreger, at han er overbevist om, at de vestlige fodboldforbunds pres på Qatar alligevel gjorde en lille forskel.

Han er i øjeblikket med en delegation i Qatar sammen med blandt andre den norske fodboldpræsident, Lise Klaveness, for at undersøge forholdene et år efter VM.

