Flere af landets største klubber rekrutterer børn helt ned til 5-6 år, beretter DBU og flere breddeklubber.

Det er ikke nyt, at fodboldklubber har talentspejdere til at finde og talentafdelinger til at forme den næste stjernespiller, som kan indbringe et stort transferbeløb.

Men jagten på fremtidens mulige stjerner er kammet over, mener Dansk Boldspil-Union (DBU) og flere breddeklubber. Det fremgår af en artikel i Politiken.

De råber vagt i gevær over for udviklingen og anklager eksempelvis ungdomsafdelingerne i AGF og FC København for ulovligt at henvende sig til og hente spillere i breddeklubbers børneafdelinger.

- Der er de facto lovløse tilstande. Det er blevet hverdag at høre om rekrutteringsforsøg på børn helt ned til 5-6 år, siger Jesper Jacobsen, teamleder i DBU Børnefodbold og tidligere sportslig leder i KB's ungdomsafdeling, til Politiken.

- Det er stukket af nu, og alle ved det. Alle i og omkring børnefodbolden ved, at reglerne overtrædes jævnligt, hvis ikke systematisk.

Over for avisen afviser både FCK og AGF at bryde reglerne. Breddeklubber som Hjortshøj-Egaa Idrætsforening (HEI) og BK Rødovre fortæller dog om oplevelser, hvor klubberne har henvendt sig til forældre på måder, som strider mod DBU's regler på området.

Det får dog sjældent konsekvenser, da bevisbyrden for den forurettede klub er for tung, lyder forklaringen.

Fodboldekspert på Viaplay Per Frimann er sportschef i 2. divisionsklubben HIK i Hellerup. Han har samme oplevelse af, at rekrutteringen af børn er gået for vidt.

Han mener som DBU, at talentjagten bliver sat ind alt for tidligt nu.

- Det burde ikke være nødvendigt at hente spillere, før de er 12-13 år, og slet ikke, når de er under 10 år, siger Frimann til Politiken.

