Det er ikke givet, at Parken i København skal danne rammen om kommende pokalfinaler i fodbold.

Samtlige danske pokalfinaler i fodbold siden 1993 er blevet afviklet i Parken, men sådan fortsætter det ikke nødvendigvis.

Dansk Boldspil-Union (DBU) vil i den nærmeste fremtid sende pokalfinalen i udbud. Det bekræfter Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, over for Ekstra Bladet.

- Det har været et ønske fra DBU, Foreningen af Lokalunioner og Divisionsforeningens side. Vi gør det for at se på, hvordan vi får det bedst mulige finalestadion, siger Claus Thomsen.

Det ligger allerede fast, at den næste pokalfinale spilles i Telia Parken, som den nu hedder, 17. maj 2019, og stadionet kan også komme i betragtning fremover.

- Vi har ikke defineret, hvor meget man skal betale for at få finalen. Men vi kigger på en række parametre som kapacitet, økonomi, sikkerhed, service og alle øvrige rammer. Det er en samlet pakke, siger Thomsen.

Det er kun finalerne i 1991 og 1992, der er afviklet uden for København. Henholdsvis Odense og Aarhus var værter i de to pågældende år, hvor Københavns Idrætspark blev bygget om og blev til Parken.

/ritzau/