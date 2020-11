Magnus Kofod Andersen forlader den danske landsholdslejr efter coronasmitte i FC Nordsjælland.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union på Twitter.

Den 21-årige dansker stod ellers over for en mulig debut for det danske landshold.

Han var således blevet efterudtaget til A-landsholdet, da flere danske spillere fra engelske klubber ikke kan rejse hjem til landsholdslejre på grund af corona-reglerne i landet.

Magnus Kofod forlader landsholdslejren efter at FC Nordsjælland har konstateret smitteramt spiller og sendt hele truppen i isolation.

Magnus er testet negativ i lejren i dag, men han sendes hjem for en sikkerheds skyld, så han kan være klar for U21-landsholdet senere på ugen. — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) November 9, 2020

Kofod blev sammen med Oliver Abildgaard først udtaget mandag, og dermed nåede han at være samlet med resten af landsholdet i under et døgn, inden han altså måtte forlade lejren igen.

Dermed kommer han ikke i kamp, når det danske landshold onsdag møder Sverige i en testkamp.

Det sker som forberedelse til de to afgørende Nations League-kampe. Her kommer Island på besøg søndag, inden Danmark rejser til Belgien.

Ifølge DBU er det fortsat håbet, at Kofod slutter sig til U21-landsholdet senere på ugen.

Det er FC Nordsjællands målmand Peter Vindahl Jensen samt målmandstræner Pablo Moreno, der mandag er blevet testet positiv for covid-19.

Magnus Kofod Andersen har flere U21-landskampe på cv'et, men har aldrig tidligere været udtaget til A-landsholdet.