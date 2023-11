Turen går til... Qatar.

VM i Qatar startede for et år siden, men DBU er ikke færdige med landet, hvor det danske fodboldlandshold floppede fælt, mens uhyrlighederne i landet fortsatte.

Amnesty International har netop udgivet en rapport, der igen sætter spot på de udbredte overgreb på migrantarbejdere

De input tager DBU med i bagagen, når de sammen med det norske fodboldforbund rejser til Qatar i slutningen af november.

I Jyllands-Posten fortæller DBU-direktør Erik Brøgger Rasmusen, at arbejdet dernede ikke stoppede, da landsholdet rejste hjem efter det skuffende gruppespil.

Han skal mødes med DBUs samarbejdspartnere for at se, hvordan det står til i ørkenlandet et år efter den kontroversielle turnering.

Forventningen er, at den slutrunde, der venter i 2034, kan give samme problemer.

»Mange sidder sikkert og tænker på, at om 11 år er der stor sandsynlighed for, at Saudi-Arabien skal være vært for VM. Det land har nogle af de samme udfordringer og problemstillinger, og derfor skal vi også finde ud af nu, hvordan vi skal gribe det kommende forløb an, og vi vil selvfølgelig prøve på at bruge fodboldens forandringskraft til at skubbe på en positiv samfundsudvikling, selv om det formodentlig bliver svært, og vi kommer til at stå meget alene,« siger han til mediet.

Der er planlagt møder med blandt andet de qatariske myndigheder, fodboldforbundet og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), skriver det norske fodboldforbund.

De og DBU venter lige nu også på en FIFA-rapport om emnet.

