Brøndby IF valgte tirsdag som den første danske klub at lægge pres på DBU, når det kommer til VM i Qatar næste vinter.

Klubben opfordrer forbundet til dialog med fans, samarbejdspartnere og andre nationale forbund for at skabe forandring forud for slutrunden, mens klubbens fans appellerer til en reel boykot.

Det må siges at være helt nye toner fra en Superliga-klub, der ligesom alle andre danske klubber indtil nu har forholdt sig tavs i hele spørgsmålet omkring VM-værtskabet og DBU's ageren i den forbindelse. Men ændrer det noget som helst?

Det har B.T. spurgt DBU's direktør, Jakob Jensen, om.

Hvad siger du til Brøndbys udmelding?

»Vi er enige med Brøndby i, at det er en tosset beslutning i Qatar, og det er også derfor, at vi i årevis har forsøgt at forbedre vilkårene. Jeg forstår Brøndby, men det, de opfordrer til, gør vi allerede. Vi er allerede i dialog med de andre forbund, og jeg har snart på mit initiativ et møde med formanden for danske fodboldfans,« siger Jakob Jensen.

Brøndby-fansene går skridtet videre og opfordrer til boykot. Hvad tænker du om det?

»Jeg deler fansenes frustration omkring Qatar, men jeg deler ikke ønsket om at boykotte. Vi gør den største forskel ved at udøve pres og ikke ved at blive væk. Og så noterer jeg mig også, at Brøndbys fans siger boykot eller noget andet,« siger direktøren med henvisning til fansenes udmelding, der som alternativ til boykot foreslår, at DBU alene sender den sportslige sektor afsted, undlader at facilitere billetsalg og markerer modstanden ved hver kamp.

Direktør i DBU, Jakob Jensen, kommer ikke til at rokke ved sin holdning om kritisk pres fremfor boykot lige foreløbigt. Foto: Ida Guldbaek Arentsen

»Men selvfølgelig taler vi også om, hvem vi er i Danmark, hvad vi står for, og hvordan vi i så fald skal markere det, hvis vi kvalificerer os.«

Hvordan vil I markere det?

»Så vil vi vise dernede, hvem vi er. Det snakker vi så om, hvordan det skal ske. Nu handler det i første omgang om, at vi kvalificerer os, og så tager vi den derfra.«

Der kommer mere og mere pres, men I har stået helt fast på jeres holdning. Er den holdning fuldstændig sat i sten?

»Det er ikke en holdning, jeg kommer til at rokke ved lige nu. Jeg kan konstatere, at vi lige nu kan se små forbedringer for migrantarbejderne, og vi kommer til at presse på fortsat for endnu flere forbedringer.«

Du siger ‘lige nu’. Hvorfor det?

»Fordi som forholdene er, så skal der forbedringer af migrantarbejdernes vilkår til, og folk der har forstand på det, siger, at der kommer vi længst med kritisk pres og ikke boykot. Det er sådan verden ser ud lige nu, og derfor er jeg glad for den tilgang, vi har til det.«

Men Jakob Jensen, hvorfor kan Danmark ikke være landet, der agerer firstmover og faktisk siger fra?

»Vi gør en helt masse, og jeg er glad for, at I vil skrive om det, men med alle de gode opfordringer, så kan man også forvente, at dem, der kritiserer os, prøver at sætte sig ind i, hvad vi egentlig har gjort. Vi har nemlig gjort rigtigt meget, og det kommer vi fortsat til at gøre.«

VM-slutrunden i Qatar har fået ekstrem opmærksomhed på grund af de dårlige arbejdsvilkår for migrantarbejdere.

Engelske The Guardian skrev tilbage i februar, at mere end 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i Qatar, siden ørkenstaten fik tildelt VM-værtskabet i december 2010.

Danmark har vundet sine første tre VM-kvalifikationskampe og er derfor godt på vej til at indløse en billet til slutrunden i Qatar.

VM til næste år skal efter planen spilles fra 21. november til 18. december næste år.