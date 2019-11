DBU snyder med positioner eller talkombinationer i spilsystem, når landsholdets holdopstilling offentliggøres.

Når man i timen op til mandagens EM-kvalifikationskamp mod Irland vil tjekke Danmarks startopstilling, skal man ikke tro på, alt hvad man læser.

I forsøget på at snyde modstanderholdet sender Dansk Boldspil-Union (DBU) nemlig forkerte oplysninger til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Også på DBU's sociale medier er der opgivet forkerte informationer.

De 11 startere er rigtige nok, men enten opgiver man en forkert talkombination i spilsystemet, eller er spillere placeret på en forkert position.

Det er med fuldt overlæg, at unionen til Danmarks seneste seks kampe i dette kalenderår har angivet forkerte holdopstillinger til de danske fans og Uefa.

- Vi gør det for at skabe mystik og uvished for modstanderholdet. Det er en måde, hvorpå vi kan give vores landshold de bedst mulige arbejdsvilkår, lyder det fra DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til TV2 Sport.

- Den startopstilling, modstanderholdet som oftest ser, er Uefas, mens de danske fans ser vores startopstilling på sociale medier. Vi ønsker ikke, at de to holdopstillinger er forskellige. Derfor er den holdopstilling, vi melder ind til Uefa, den samme, som vi sender ud på vores sociale medier.

Danmarks kamp mod Irland begynder klokken 20.45. Danmark skal bruge mindst uafgjort for at indløse billet til næste års EM.

Skulle Danmark tabe, kan Danmark stadig bane sig vej via playoffkampe i Nations League.

