En storm har ramt Mathias Zanka Jørgensen.

I sidste weekend tog han sammen med holdkammeraterne en trøje på før kampen mod Denizlispor, og det er budskabet fra de her t-shirt, der har skabt et problem for den danske landsholdsspiller.

'Vatan Size Minnettar' stod der, og oversat til dansk betyder det: 'Fædrelandet/hjemlandet er jer taknemmelig'.

Det er en tekst, der hylder Tyrkiets invasion af Syrien.

Her ses Zanka i iført t-shirten med skriften: Fædrelandet/hjemlandet er med jer.

Mathias Zanka Jørgensen har selv været tavs i sagen, ligesom DBU har været det indtil nu, men nu er der et lille pip i sagen fra forbundet:

»Jeg kender Mathias Zankas værdier udmærket, og jeg oplever ikke, at det er en sag, der handler om ham, det handler om Fenerbahce,« siger kommunikationschef Jakob Høyer til Politiken.

B.T. har været tidligere været i kontakt med Allan Sørensen, der er Weekendavisens udenrigskorrespondent i Mellemøsten. Ifølge Allan Sørensen befinder Zanka sig i en svær situation.

»Det ser forfærdeligt ud. Den tyrkiske invasion af det nordlige Syrien er omstridt og kritiseret fra europæisk side, fordi vi snakker krigsforbrydelser og etnisk udrensning. Så det er en voldsom udmelding, at han står med sådan en trøje på,« sagde Allan Sørensen blandt andet.