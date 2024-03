DBU vil placere et moderne træningscenter i Høje Taastrup, men økonomien bag projektet er ikke på plads.

Et splinternyt træningscenter og et nyt domicil til Dansk Boldspil-Union (DBU) er på tegnebrættet i Høje-Taastrup vest for København.

Her vil DBU placere et nyt center med forbundets hovedsæde og topmoderne træningsfaciliteter. Ambitionerne er høje, men der venter et stort arbejde for at få nok økonomiske midler ind til at realisere projektet.

Det siger DBU’s vicedirektør, Kenneth Reeh.

- Vi skal gerne ud at søge nogle danske partnere, der har mulighed for at investere sammen med os. Vi kan ikke gøre det alene, for så mange penge har vi ikke.

DBU-chefen erkender derfor, at man kan blive tvunget til at nedjustere målsætningerne undervejs i projektet, hvis økonomien ikke rækker.

- Vi går op på den høje klinge og har forsøgt at være ambitiøse og grundige. Hvis vi så ikke kan få økonomien til det, så må vi nedskalere på projektet hen ad vejen.

- Hvis der ikke er nogen, der vil lege med os, så er vi, hvor vi er i dag med blandt andet herrelandsholdet i Helsingør. Men jeg tror på, at vi nok skal finde nogle, der gerne vil med os på denne rejse, siger Kenneth Reeh.

DBU forbliver dog optimistiske i den store plan om byggeriet i Høje-Taastrup, hvor målet er, at A-landsholdene kan få et topmoderne center som base inden for omkring fem år.

Fodboldforbundet har endnu ikke beregnet de konkrete tal på byggeriet. Det er noget af det arbejde, der venter nu.

- Vi skruer ambitionsniveauet helt op, og vi skal have beskrevet, hvad der skal til i det her projekt. Derfra vil vi så regne på det.

- Til sommer er vi klar med det og kan sige mere præcist, hvad vi skal have hentet ind af midler, siger Kenneth Reeh.

Tidligere har DBU haft snakke med mulige interessenter, der kan være med til at kaste penge i projektet, men dialogen vil først blive mere konkret om flere måneder.

- Vi har gennem årene også haft dialog med forskellige partnere. Det kan være fonde eller pensionsselskaber, som vi ved, måske har en interesse i det her sammen med os.

- Det vil vi kigge på efter sommer, men lige nu er vi ikke gået i markedet, siger Kenneth Reeh.

DBU vil gerne måle sig med fodboldnationer som Tyskland, Holland og Belgien, og alle de tre lande har et nationalt træningscenter.

Derfor har DBU også været på besøg alle tre steder for at se nærmere på de faciliteter, de opererer med, og som Danmark hurtigst muligt også skal have adgang til.

Det forklarer DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller.

- Hvis vi skal være tro mod vores strategi, der hedder, at vi skal vinde på banen og stå med pokalen, så er vi nødt til som minimum at have de samme betingelser, som de hold vil konkurrerer med.

- Det er afgørende at kunne få et sted, hvor de bedste spillere har de bedste betingelser, og hvor vi sammen kan udvikle dansk fodbold, siger Peter Møller.

/ritzau/