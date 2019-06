Niels Frederiksen synger på sidste vers. Altså i DBU og som U21-landstræner.

For han tager efter EM-slutrunden i den lune norditalienske vind hjem til en muligvis lidt mere stormfuld opgave som cheftræner for Brøndby. Derfor har DBU længe ledt efter den næste U21-landstræner.

Og han er stort set på plads.

»Vi regner med forholdsvist kort tid efter slutrunden at kunne præsentere den næste landstræner for U21-landsholdet,« siger Flemming Berg, der er talentudviklingschef i DBU.

Han er lige nu med U21-landsholdet, der spiller EM i Italien og som torsdag møder Østrig i gruppekamp nummer to. Men det bliver ikke under slutrunden, at Niels Frederiksens afløser offentliggøres.

»Vi startede processen for lang tid siden, da vi i sin tid blev enige med Niels om, at han ikke skulle fortsætte i DBU. Han skulle ud at have nogle andre udfordringer. Dér gik vi så småt i gang med det,« siger Flemming Berg og fortsætter:

»Vi har været rigtig grundige og skullet sikre os, at vi finder den rigtige person - også i forhold til den retning, vi gerne vil med vores U-landshold. Processen har været lang og er stadigvæk i gang. Og vi kommer ikke til at præsentere noget, før denne slutrunde er færdig. Men det vil undre mig, om ikke vi meget kort tid efter, at slutrunden er færdig, er klar til det.«

Det er ikke længe siden, at DBUs fodbolddirektør, Peter Møller, ansatte Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst til at tage over efter Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson i sommeren 2020.

Fodbolddirektør Peter Møller før U-21 EM kampen mellem Danmark-Tyskland på Stadio Friuli i Udine, mandag den 17 juni 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fodbolddirektør Peter Møller før U-21 EM kampen mellem Danmark-Tyskland på Stadio Friuli i Udine, mandag den 17 juni 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Men det er altså ikke Peter Møller, der har peget på den kommende U21-landstræner.

»Ansvaret for at ansætte U21-landstræneren er mit. Det er i sidste ende mig, der kommer til at tage den beslutning. Men Peter (Møller, fodbolddirektør i DBU, red.) er fuldstændig i sync i forhold til, hvad vi gerne vil for dansk fodbold. Vi snakker rigtig meget sammen om det,« siger Flemming Berg.

Så selvom Peter Møller ikke har ansvaret for at udvælge den næste U21-landstræner, har han stadig været en stor del af beslutningen.

»Jeg laver ikke noget, uden jeg har vendt det med Peter først. Ligesom jeg også har vendt det med Peter Rudbæk og Kim Hallberg (hhv. trænerudviklingschef og elitechef, red.). Sådan er det også den anden vej, hvor Peter ikke gør noget, uden han vender det med os. Det samarbejde, vi har, er jeg meget tilfreds med.«