Landstræner Kasper Hjulmand er hot som aldrig før, men i DBU har man ikke travlt med at tilbyde Hjulmand en ny kontrakt som forsøg på at holde længere på landstræneren.

Ej heller selvom succesrige Hjulmand har indrømmet, at flere klubber har henvendt sig til ham, selv om han har været sat i forbindelse med stor engelske klubber som Everton og Aston Villa - og nu af en række eksperter og tidligere landstræner Morten Olsen kædes sammen med det ledige trænersæde i den hollandske storklub Ajax fra sommer.

Landstrænerens nuværende kontrakt udløber om godt to år – i sommeren 2024. Og ifølge fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, er det alt, alt for tidligt – ja, faktisk vanvittigt – at se på en ny kontrakt nu, selvom storklubberne sværmer om Hjulmands navn.

»Det er helt vanvittigt, at diskutere kontraktforlængelse to år før aftalen udløber,« siger Peter Møller uden at ville give et bud på, hvornår det så er passende.

Der hersker dog ingen tvivl om, at Hjulmand og DBU har gang i et samarbejde, som Peter Møller gerne vil have fortsætter.

»Jeg vil selvfølgelig gerne have, at Kasper er landstræner i mange år, men det er også lidt ude af vores hænder. Det er noget, han også bestemmer.«

»Som det hele tiden har været aftalen, er det attraktivt for Kasper at være landstræner, så længe vi kan påvirke tingene, sætte en retning og flytte landsholdet – blandt andet gennem strategiske prioriteringer som et nationalt træningscenter.«

»Lige nu flytter tingene sig fint, og det er vi glade for. Derfor håber jeg, han bliver her i mange år – men alt er jo på lånt tid. Også i fodboldverdenen. I sidste ende handler det jo også om, hvad Kasper har lyst til.«

Kasper Hjulmand har i forbindelse med rygterne om Aston Villa og Everton fortalt, at han ikke tænker på andet end landsholdet – uden dog at kunne garantere, at han bliver i hele kontraktperioden.

Møller stoler på Hjulmand, og derfor er han ikke nervøs for at skulle miste Hjulmand, før kontrakten udløber.

»Vi er glade for at have ham, og han er glad for at være her, og vi har i hvert fald blandet blod på en aftale til 2024. Og som jeg kender Kasper, så er han ikke en mand, der løber fra sit ord.«

Over de seneste uger har der ellers været pustet nyt liv i spekulationerne om Hjulmands fremtid, fordi Ajax-træneren Erik ten Hag til sommer overtager Manchester United.

Den tidligere landstræner Morten Olsen, fodboldeksperten Kenneth Perez og den tidligere hollandske landsholdsstjerne Rafael Van der Vaart har alle smidt Hjulmand i puljen som en oplagt afløser for ten Hag i den idealistiske storklub, hvis spillestil i høj grad minder om den, som Hjulmand praktiserer.

Peter Møller medgiver, at Hjulmand er oplagt til rollen som Ajax-træner, men der bliver altså ikke noget skifte.

»Jeg synes også, at Hjulmand passer perfekt til Ajax – og Brentford og Everton for den sags skyld – men det kedelige svar er, at han bliver her hos os.«

»Så sent som i mandags talte jeg med Kasper, og der snakkede vi om VM, så der er ikke noget nyt under solen,« siger Peter Møller, der trods alt er glad for, at han skal svare på spørgsmål om, hvorvidt DBU kan holde på Hjulmand, og ikke hvorfor Hjulmand overhovedet er landstræner.

Kasper Hjulmand skal - ifølge B.T.s oplysninger - købes fri af DBU på markedsvilkår, hvis han på et tidspunkt skulle ønske at skifte job. Landstræneren har ikke en frikøbsklausul i sin kontrakt.