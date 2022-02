Danmarks nationalarena kan meget vel snart få nye ejere.

For Dansk Boldspil-Union (DBU) oplyser på sin hjemmeside, at man er interesseret i at blive en del af en kommende ejerkreds af Parken i tilfælde af et salg af arenaen.

»Vi ønsker at udvikle dansk fodbold for børn og voksne, fra bredde til elite og fra klubber til landshold. Det kræver bedre faciliteter og stærkere infrastruktur, men det kræver også et mere moderne nationalstadion i hovedstaden,« siger formand i DBU, Jesper Møller, og tilføjer:

»Derfor ønsker vi at blive ejer af Parken. Det kan ske på flere måder, og kun hvis vilkårene og forudsætningerne er de rette.«

Parken Sport & Entertainment meddelte i januar, at selskabet overvejer at sætte Danmarks største stadion til salg.

Noget, der nu har fået DBU til at se nærmere på, om unionen kan blive medejer og samtidig modernisere landsholdets hjemmebane.

Men unionen kan dog ikke klare det selv.

»Vi har brug for mere moderne stadions til både landskampe og internationale turneringer. Selv om vi har en god økonomi og styr på vores aftaleforhold, kan vi ikke gøre det alene,« siger administrerende direktør i DBU, Jakob Jensen, og fortsætter:

»Derfor skal vi nu i dialog med flere relevante aktører og investorer for at undersøge mulighederne for, om det bedste vil være at blive en del af ejerkredsen af Parken.«

I en visionsplan fra 2020 skrev DBU's bestyrelse blandt andet, at man ønskede at optimere infrastrukturen i dansk fodbold med et moderniseret Parken samt et nyt og mere moderne stadion i Århus.

Noget, der nu ser ud til at rykke tættere på.