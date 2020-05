Der mangler kun en godkendelse fra myndighederne, før dansk fodbold kan komme i gang igen.

Det står klart, efter at kulturministeren, Joy Mogensen, DBU, Divisionsforeningen, Spillerforeningen og DIF fredag har holdt et konstruktivt møde om en genåbning af fodbold på både elite- og breddeplan.

»DBU har siden midten af marts haft en klar strategi om at følge myndighedernes anvisninger om nedlukning for at undgå smittespredning. Den strategi holder vi fast i. Vi har været ansvarlige, opført os ordentligt og vist samfundssind. Det skal vi fortsat gøre, når vi arbejder for at få genåbnet dansk fodbold på en god og ansvarlig måde,« siger DBU-formanden, Jesper Møller, til dbu.dk.

De seneste uger er der udarbejdet diverse protokoller og planer hos Divisionsforeningen, og de skal gøre, at en eventuel genoptagelse af fodbolden tager så meget hensyn som muligt til coronasmitten.

Samtidig har DBU fremlagt nogle 'særlige corona-regler med retningslinjer for antallet af spillere på et område, afspritning af materiale og andre forholdsregler'.

»Der er blevet gjort et godt og meget ansvarligt stykke arbejde både i Divisionsforeningen og i DBU Bredde, så vi sammen kan genåbne dansk fodbold, når der er tilladelse fra myndighederne. Mange savner dansk fodbold – både på og uden for banen. Fodbold kan skabe fællesskab og begejstring, som vi trænger til efter en historisk samfundskrise,« tilføjer Jesper Møller.

Ifølge meddelelsen er det afgørende, at Superligaen kommer igang igen senest 29. maj for at kunne afvikle turneringen i sin helhed og samtidig passe på spillernes helbred.

Også Divisionsforeningen direktør, Claus Thomsen, har udtalt sig oven på mødet, og han mener, at vi er begyndt at løbe tør for tid.