Rusland har tilkendegivet, at landet vil forsøge at blive EM-vært i 2028 eller 2032. DBU kalder det tonedøvt.

Dansk Boldspil-Union (DBU) mener, at Ruslands melding om, at russerne vil deltage i kapløbet om at blive værter for EM i fodbold i 2028 eller 2032, er både tonedøvt og upassende.

»De har indledt en krig mod en suveræn stat, som vi alle sammen har reageret meget, meget stærkt på. I det lys virker det jo fuldstændig tonedøvt og upassende, at de mener, at de skal byde på at have en EM-slutrunde,« siger Jakob Jensen, direktør i DBU.

Onsdag har Det Russiske Fodboldforbund (RFU) oplyst, at Rusland vil deltage i kapløbet om at blive vært for EM i fodbold i 2028 eller 2032.

Det sker, på dagen hvor Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har deadline for tilkendegivelser fra forbundene om interesse i at være vært for EM i 2028.

Uefa skriver onsdag i en pressemeddelelse, at Rusland har meddelt sin interesse i at være vært for EM i enten 2028 eller 2032.

Russiske klubber og det russiske landshold er blevet udelukket fra Uefas turneringer som følge af invasionen.

Jakob Jensen siger, at Uefa må gøre op med sig selv, hvordan og om de vil modtage Ruslands ansøgning.

»Jeg kan se, at Uefa jo heldigvis har meldt meget, meget klart om Rusland indtil nu - helt i overensstemmelse med, hvad vi har meldt,« siger han.

/ritzau/