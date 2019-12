Man skal være medlem af landsholdets fanklub for at fingre i billetter til Danmarks EM-kampe i Parken.

Danmark skal til sommer møde Finland, Belgien og Rusland i gruppespillet ved EM, og alle kampe er på hjemmebane i Parken.

En del af billetterne er allerede afsat, og i den kommende tid vil de fleste af de resterende biletter blive fordelt.

Efterspørgslen på næste års slutrundebilletter er enorm og fantastisk, fortæller Anders Hagen, der er fankoordinator i Dansk Boldspil-Union (DBU).

- Det er helt vildt at mærke euforien omkring herrelandsholdet lige nu. Vi bliver kimet ned af glade mennesker, og fra mit bord virker det som om, at hele Danmark vil bakke holdet op og købe billetter.

- Vi kunne formentlig have solgt 100.000 billetter til hver af de tre kampe, siger Anders Hagen i en pressemeddelelse fra DBU.

Salget af EM-billetter til de tre gruppekampe i Parken finder sted i flere faser. I første fase blev der solgt 16.000 billetter til hver af de tre gruppekampe, hvoraf cirka 65 procent blev solgt til danske fans.

Onsdag den 4. december begynder anden fase, hvor der i alt sættes 7500 billetter til salg til de medlemmer af landsholdets fanklub med flest loyalitetspoint mindst 180 point.

- Desværre har Parken ikke plads til os alle sammen i denne omgang. Derfor synes vi det er mest fair, at de mest loyale landsholdsfans har forkøbsret til billetterne, siger Anders Hagen.

9. december åbnes der for salget til de resterende medlemmer af fanklubben gennem lodtrækning, men man har stadig en fordel ved at have så mange loyalitetspoint som muligt.

Desuden har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) meddelt, at der ved en senere lejlighed sættes yderligere 2000 billetter til salg per kamp. De vil også gå til medlemmer af landsholdets fanklub, skriver DBU.

EM spilles i 12 forskellige lande og byer fra 12. juni til 12. juli. Danmark spiller i Parken 13., 17., og 22. juni.

/ritzau/