Retorikken omkring det danske landsholds drømme inden en slutrunde har taget en kovending.

Ja, der er nærmest skiftet sprog.

Der er således en verden til forskel på ordlyden fra sidste års VM-drømme om at opnå noget - og måske endda at løfte et trofæ - til nu, hvor fodbolddirektør Peter Møller skruer ned for presset og kalder det ambitionen, at Danmark tager til EM for at gå videre fra gruppespillet, som 16 ud af 24 hold gør til sommerens EM.

Den noget defensive udmelding blev søndag et tema på landsholdets pressemøde inden Nordirland-kampen, men landstræner Kasper Hjulmand mener ikke, at Møllers udtalelser skal tolkes som værende en uambitiøs udmelding om landsholdets mål og ambitioner.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det er så svært at snakke om, for det bliver oversat så forskelligt og så forkert.«

»Alle har det ultimative mål om, at vi vil vinde noget. Betyder det så, at det er en fiasko, hvis man ikke vinder noget? Det synes jeg ikke,« indledte Kasper Hjulmand og fortsatte så:

»Men hvad er målsætningen så? Jamen, det er at forsøge at komme så langt som muligt, og man bliver drevet af at ville vinde noget. Det bliver så oversat, kan jeg forstå for nogen, at når Peter siger sådan, så er vi ikke ambitiøse nok, og vi vil helst ikke vinde noget - selvfølgelig, er det ikke sådan.«

»Men jeg tror, at det er rigtig vigtigt at kommunikere, at vi tager en kamp ad gangen, og vi er drevet af at vinde noget.«

»Men at oversætte det til, at det er en målsætning, og hvis ikke man vinder noget, så har man ikke indfriet den. Det er nok det, der er på spil her,« sagde Kasper Hjulmand og tilføjede, at han generelt aldrig har arbejdet med målsætninger på den måde.

»Det er svært at sige andet, end når man er atlet, fodboldspiller og -træner, så drives man af at vinde. Men det er ikke det samme som en konkret målsætning, som I (journalister, red.) gerne vil have.«

Det var DBU-fodbolddirektør Peter Møller, der i landsholdslejren lørdag søsatte den nye plan for retorikken omkring forventningerne til landsholdet.

Blandt andet for at lette presset på spillerne, lød det overfor bold.dk.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men presset er ikke noget, der har tynget Kasper Schmeichel eller Joachim Andersen.

»Jeg tror ikke, at der er nogen fodboldspillere, som går på banen og ikke vil vinde. Hvis du ikke er ambitiøs, så skal du lave noget andet,« sagde Crystal Palace-forsvareren, mens landsholdskeeperen tilføjede:

»Den ret, du har optjent ved at blive landsholdsspiller, er en fornøjelse - ikke et pres. Vi går ud for at vinde alt, og når vi ikke hør, så er vi ikke glade for det. Selvfølgelig er vi ikke det,« sagde Schmeichel og understregede, at det største pres kom fra spillerne selv.

Siden sprang Hjulmand ind og pegede på, at der er en ‘kæmpestor del’, der ligger mellem succes og fiasko - og det gør det ifølge landstræneren altså svært med en fast målsætning.

Danmark spiller mandag aften sidste kamp i EM-kvalifikationen, når Nordirland tager imod Hjulmands tropper på Windsor Park i Belfast klokken 20.45 dansk tid - du kan følge det hele her på B.T.