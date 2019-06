Det er for dyrt at se det danske fodboldlandshold.

Sådan lyder kritikken på Twitter fra flere fans, som ikke er interesserede i at skulle gribe så dybt i lommen for at opleve 'Danmarks drenge' live.

DBU har faktisk justeret billetpriserne de seneste år, og de er derfor ikke enige i kritikken.

»I den ideelle verden var billetterne billigere, men omvendt er der også omkostninger ved at afholde en landskamp,« siger Jakob Høyer, kommunikationschef hos DBU, til B.T Sport.

EM-kvalifikationkamp mellem Danmark - Georgien i Telia Parken. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere EM-kvalifikationkamp mellem Danmark - Georgien i Telia Parken. Foto: Liselotte Sabroe

Den stod på udsolgt og euforisk stemning, da Danmark bød irerne op til dans i EM-kvalifikationskampen i fredags. Men det var et andet syn, da Danmark bankede Georgien 5-1 på Danmarks nationalstadion mandag aften. Der var kun solgt 16.500 billetter til kampen.

Det handler ofte om, hvorvidt modstanderen er en stor fodboldnation, men hvis man kigger på de sociale medier, kan man finde grund til at tro, at det også er billetpriserne, som holder folk hjemme i stuerne.

Her er et udpluk af kommentarer efter kampen fra flere fodboldfans, som er utilfredse med prisen på billetter:

Måske man skulle forsøge sig med prisen under 500 kr. for langsideplads.

Pris - produkt - grådighed - DBU..

Prisen svarer på ingen måde til produktets kvalitet!?

Er udelukkende DBU’s skyld. Hvordan kan man tage 350 kr for en billet mod Georgien?

Der var engang man havde studierabat, så os studerende også har mulighed for at tage derind os se dem i ny og næ. Det har de også sløjfet... flot @DBUfodbold!??

Jeg har i flere omgange overvejet, at tage derover, og se en landskamp. Men en billet er simpelthen for dyr til det danske niveau på en fodboldbane.

Men på trods af de utilfredse fans forsvarer Jakob Høyer billetpriserne til Danmarks hjemmebanekampe.

Billetpriser til de to kampe: * Der er tale om priser for en voksenbillet. DANMARK - IRLAND: Kategori 1+: 550 kr.

Kategori 1: 475 kr.

Kategori 2: 350 kr.

Kategori 3: 275 kr.

Kategori 4: 250 kr.

Kategori 5: 200 kr. DANMARK - GEORGIEN: Kategori 1+: 425 kr.

Kategori 1: 350 kr.

Kategori 2: 250 kr.

Kategori 3: 200 kr.

Kategori 4: 200 kr.

Kategori 5: 150 kr.

»Jeg tror, at uanset hvor du er i underholdnings- eller sportsindustrien, så synes folk, at priserne er høje. Men fakta er, at du kan få fire billetter for en 700-800 kroner,« siger han til B.T Sport.

Høyer erkender, at billetterne i den ideelle verden var billigere, men omvendt er der også omkostninger ved at afholde en landskamp. Han er også meget ærlig omkring, at der også er forskel på billetpriserne afhængigt af, hvem Danmark møder.

»Det bliver jo dyrere til kampen mod Schweiz fremfor mod Gibraltar, men hvis den kamp pludselig er mere afgørende, så kan prisen godt blive lidt højere,« siger han.

Jakob Høyer påpeger, at pengene fra kampene også går til, at der kan laves tiltag for en federe stemning på stadion og også til at udvikle dansk fodbold med henblik på børnefodbold og trænerkurser.