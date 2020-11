Misser København EM på hjemmebane?

Det mener det franske medie Le Parisien i hvert fald at vide. Mandag fortalte mediet, at Uefa arbejder på en model med kun én værtsnation fremfor de 12 værtsbyer, hvor København er iblandt.

Hos Dansk Boldspil-Union, DBU, tager man dog situationen roligt, men man anerkender også, at den nuværende coronapandemi er en x-faktor i forhold til afviklingen af slutrunden.

»Der er historier hele tiden. I sidste uge var det England, der skulle have samtlige kampe. Jeg mener, det var i den forbindelse, Aleksander Ceferin (Uefa-præsident, red.) udtalte sig. Han har sagt, at foreløbigt kører vi efter planen. Og det gør vi også i Danmark. Vi har ikke hørt andet,« siger DBU-formand Jesper Møller til B.T. og fortsætter:

»Men det er pandemien, der afgør det. Du kan se på Ceferins udtalelser, at han er positiv og forventer, at vi kan gennemføre det setup, der er aftalt for flere år siden, og som vi planlægger efter. Men det kan heller ikke nytte noget at lege struds, og det er egentligt også det, han siger. EM vil blive gennemført. Og så er det et spørgsmål om, hvad der sker med pandemien. Og det følger vi alle sammen med i. Der er god tid endnu, og mig bekendt er der ikke truffet nogen beslutning endnu om noget som helst.«

Sådan så det ud, da Danmark sikrede sig EM-deltagelse i 2019. Landsholdsspillernes drøm om EM på hjemmebane afhænger i høj grad af corona-pandemien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sådan så det ud, da Danmark sikrede sig EM-deltagelse i 2019. Landsholdsspillernes drøm om EM på hjemmebane afhænger i høj grad af corona-pandemien. Foto: Liselotte Sabroe

Jesper Møller fortæller, der er Uefa-kongres i marts i Montreux, og det er først her, han tidligst kan se, at man vil træffe en eventuel beslutning om EM-slutrunden, hvis pandemiens situation ikke er blevet forbedret.

Møller er selv medlem af Uefas eksekutivkomité.

»Vi har et eksekutivkomité-møde i december. Der tror jeg ikke, der kommer til at ske noget. Til marts tror jeg, vi er noget klogere. Der er restriktioner og tiltag i alle lande, og alle venter som udgangspunkt længst muligt med at ændre på de planer, der er lagt. Sådan er det også generelt i samfundet.«

»Nu er det en fransk avis denne gang, der bringer det på banen. Næste uge er det sikkert en italiensk avis. Og så en tysk. Og det er helt fint, for det er en situation, hvor vi bliver nødt til at se, hvad der sker.«

Men det er vel en reel spekulation i forhold til pandemien?

»Arh... Jo, det er det jo selvfølgelig, Det kan vi ikke gøre noget ved. Men lige nu forholder jeg mig til, at vi har en aftale om fire kampe i København. Og vi planlægger ultimativt efter at afvikle kampene og skabe en fest. Nu har vi kæmpet over to omgang. Først for at få slutrunden og dernæst i forbindelse med udsættelsen. Naturligvis vil vi gøre alt. Lige her kan vi hverken gøre fra eller til.«



I maj lykkedes det at få vilkårene på plads for EM i 2021 i Danmark. Nu kan der vente nye udfordringer for DBU-formand Jesper Møller (yderst tv.), der dog er optimistisk. Foto: Anthon Unger Vis mere I maj lykkedes det at få vilkårene på plads for EM i 2021 i Danmark. Nu kan der vente nye udfordringer for DBU-formand Jesper Møller (yderst tv.), der dog er optimistisk. Foto: Anthon Unger

Slutrunden er fordelt ud over 12 værtsbyer lige nu. Kan du se logikken i at indskrænke det til én enkelt værtsnation?

»Det kan jeg ikke forholde mig til, før jeg ser, hvordan situationen er i løbet af foråret. Så sent som i fredags var Thomas Christensen (direktør i Divisionsforeningen, red.) og jeg til møde med både kulturministeren og sundhedsministeren (omkring Superligaen, red.). Der snakker vi ikke om, hvad der sker i juni. Der har vi en forventning om, at tingene forhåbentligt ser bedre ud. Ellers er der nok nogen, der har større problemer end afviklingen af fire kampe i Parken. Jeg hæfter mig ved, at Uefa-præsidenten er positv i forhold til at afvikle turneringen med det setup, der er aftalt. Det forholder vi os til indtil videre.«



Er du bekymret I forhold til, hvor meget I har kæmpet for at få slutrunden til Danmark? Og konsekvenserne?

»Nej, jeg er ikke bekymret. Der er ingen grund til at være bekymret for noget, man ikke kan gøre ved. Nogle gange er jeg lidt bekymret, hvis AaB er bagud. Men ikke i forhold til det her. Vi har gjort alt, hvad vi kunne over to omgange. Så jeg har en forventning om, at det nok også skal lykkes den tredje gang. Det eneste, vi kan gøre, er, at hjælpe hinanden med at bekæmpe pandemien ved at følge anvisningerne, spritte af og holde afstand.«

Efter planen huser Parken Danmarks tre gruppekampe mod Finland, Beglien og Rusland, mens der også spilles en ottendedelsfinale på FC Københavns hjemmebane.

I første omgang skulle slutrunden have blevet afviklet denne sommer, men som følge af coronapandemien blev EM udsat til sommeren 2021.