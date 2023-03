Lyt til artiklen

Menneskerettigheder var på dagsordenen på torsdagens FIFA-kongres.

Norge med fodboldboss Lise Klaveness i spidsen havde bedt om den tilføjelse til præsident Gianni Infantinos øvrige punkter.

Her tog præsidenten sig et hvil og overlod rampelyset til Gibraltars fodboldpræsident, Michael Llamas, der står i spidsen for udvalget for menneskerettigheder og socialt ansvar.

Han fortalte – på en optaget video – at hans gruppe ville dykke ned i, hvordan det var gået med kampen for menneskerettigheder i Qatar.

»Det tager jeg som et vældig positivt resultat,« lød det efterfølgende fra DBU-direktør Jakob Jensen, der onsdag var med til mødet på øverste FIFA-niveau omkring dette emne.

Men den positive tilgang forsvandt pist, da talen faldt på den udtalelse, som otte fagforeningsorganisationer kom med onsdag. De slog fast, at Qatar igen ikke overholder de tiltag, som de har sat i værk under VM.

»Det er ekstremt skuffende. Det er ikke, hvad Qatars myndigheder har stillet os i udsigt på de mange besøg, vi har haft dernede. Der er kun en vej til at få det forbedret: Det er at fortsætte dialogen og presset.

Blandt de otte afsendere af Qatar-kritikken er BWI, som DBU giver penge til, så de kan uddanne arbejderne i deres rettigheder.

For det blotte øje ser det ud til, at DBU og en række andre kritiske fodboldforbund er blevet narret af Qatar, men det føler DBU ikke selv.

»Jeg vil ikke sige, at vi føler os narret, for man skal huske på, at der er sket fremskridt dernede af lovgivningsmæssig karakter. Der er indført minimumsløn og alle mulige andre ting, som der ikke er rullet tilbage mig bekendt. Qatar har altid haft det vanskeligt med fagforeningsfrihed, men under VM gjorde de en undtagelse, og der var det vores klare indikation, at det ville de også levere på efter VM.«

»Personligt tænkte jeg, at de nok kommer til at byde på flere slutrunder, og så ville de ting ikke rullet tilbage. Det har de så ikke leveret på, og de har sagt nogle andre ting til os,« siger han.

Dernæst taler han om deres samarbejde med BWI, som har været en af DBUs primære kilder til information.

De har holdt møde i sidste uge.

»Vi har fået meget klare svar om, hvordan det er gået dernede, og med de svar havde jeg ikke haft fantasi til, at de ville rulle tilbage på de ting, to dage efter VM var afsluttet. Jeg håber, at bevægelsen nu går fremad igen, og vi støtter i hvert fald BWI alt, hvad vi kan.«

VM i Qatar skal nu undersøges, og der vil blive fremlagt en rapport om FIFAs fund, lød det fra Michael Llamas fra udvalget for menneskerettigheder og socialt ansvar.

Hos Amnesty er man skeptisk over for »endnu en undersøgelse af veletablerede fakta«.

»Arbejderne har ventet længe nok på retfærdighed,« siger Steve Cockburn, der er chef for Amnesty Internationals arbejde med økonomisk og social retfærdighed.

»Enhver undersøgelse må fokusere på, hvordan FIFA vil sikre, at arbejderne og deres familier bliver kompenseret for de lidelser, som de har været påført, deriblandt ulovlige rekrutteringsbetalinger, stjålne lønninger og mistede liv.«

»Alt andet ville være ren hvidvaskning af FIFAs ansvar over for de folk, der har lidt, mens organisationen har tjent milliarder.«