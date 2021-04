DBU-direktør Jakob Jensen undrer sig over, at Brøndby ikke har henvendt sig til unionen omkring VM i Qatar.

VM i Qatar skal ikke boykottes, men der skal udøves et pres på værtsnationen for bedre arbejdsforhold for migranter.

Det er linjen hos Dansk Boldspil-Union (DBU), og den rokkes der ikke ved trods tirsdagens udmelding fra Brøndbys fans, som blandt andet opfordrer til VM-boykot.

- Vi går ikke ind for en boykot af VM i Qatar. Vi tror på dem, der siger, at det største pres og de største forbedringer for migrantarbejderne foregår ved, at vi udøver kritisk dialog frem for at trække os.

- Det er der mange, som har forstand på det, der siger. Derfor fortsætter vi med at udøve det pres og med at arbejde for at kvalificere os til VM i Qatar, siger DBU-direktør Jakob Jensen.

Han har dog forståelse for fodboldfansene i Brøndby.

- Jeg kan godt forstå, at fodboldfans i Danmark og i Brøndby er ærgerlige over, at VM skal foregå i Qatar. Vi er også ærgerlige over, at VM skal foregå i Qatar.

- Derfor har vi fra DBU's side i lang tid udøvet et pres for at få ændret de uforsvarlige forhold, vi ser i Qatar, siger Jakob Jensen.

Også Brøndby har tirsdag ytret sig og opfordret DBU til at gøre noget mere for at lægge pres på Qatar.

Jakob Jensen undrer sig dog over, at Brøndby ikke retter henvendelse direkte til DBU, men i stedet kommunikerer sine budskaber ud via andre kanaler.

- Vi er ikke blevet kontaktet. Jeg kan se, at Brøndby på sin hjemmeside opfordrer DBU til at drøfte det. Det er man meget velkommen til at sige til DBU i stedet for kun at sige det i pressen.

- Vi vil meget gerne i dialog med både klubber og fans, og de må meget gerne komme til os, siger Jakob Jensen.

Brøndbys fans opfordrer DBU til at samle en række andre fodboldforbund og boykotte VM i Qatar.

Alternativt ønsker fansene en model, hvor DBU alene sender den sportslige sektor til VM i Qatar og undlader at facilitere billetsalg og markerer modstanden ved hver kamp.

- Noget af det, fansene opfordrer til, er noget, vi allerede er i fuld gang med. Vi er allerede i tæt dialog med andre fodboldforbund.

- Vi overvejer, hvis vi kvalificerer os til VM i Qatar, hvad vi kan gøre, når vi kommer derned for klart at markere en afstandtagen til de ting, der er foregået.

- Vi glæder os til at fortsætte dialogen med de danske fodboldfans, siger Jakob Jensen.

Eventuelle tiltag fra dansk side i Qatar afhænger dels af en kvalifikation og dels af en yderligere dialog med andre aktører.

- Selv om vi har et dygtigt landshold, så har vi jo ikke kvalificeret os endnu. Derfor er det lidt præmaturt at tage stilling til, hvad vi skal gøre, hvis vi skal rejse derned. For vi ved ikke, om vi skal derned.

- Men på tegnebrættet har vi en række mulige tiltag, som kan vise Qatar, hvem vi er, og hvad vi går ind for, og hvilke værdier der er vigtige for os.

- Men at have en diskussion om det allerede nu tjener ikke noget formål. Det snakker vi med gode partnere om, og så er vi klar, hvis vi forhåbentlig skal til VM, siger Jakob Jensen.

Danmark har vundet sine første tre VM-kvalifikationskampe og er på den måde godt på vej til at indløse en billet til slutrunden i Qatar.

/ritzau/