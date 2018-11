Fodboldspilleren Nicklas Bendtner kan, mens han afsoner voldsdom ikke spille på landsholdet, meddeler fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union Peter Møller.

»Er man voldsdømt, kan man ikke spille på landsholdet,« siger Peter Møller.

På sigt kan Bendtner dog godt spille for Danmark.

»Når straffen er udstået, er det op til Åge Hareide at vurdere, om Nicklas Bendtner skal spille på landsholdet. Fra DBU's side, kan man stadig godt spille på landsholdet, når man har udstået sin straf,« siger Møller.

Nicklas Bendtner og advokat Anders Nemeth ankommer. Voldssagen mod fodboldspilleren Nicklas Bendtner behandles ved Københavns Byret, fredag den 2. november 2018.

Fredag var dommens dag for den danske fodboldstjerne Nicklas Bendtner, som var tiltalt for vold mod en taxichauffør efter en bytur i København i september måned.

Nicklas Bendtner er blevet er blevet kendt skyldig og straffes med 50 dage i fængsel. Nicklas Bendtner skal samtidig betale 11.300 kroner til chaufføren.

Landsholdsangriberen anker:

»Nicklas vil selvfølgelig helst have været frifundet. Derfor har vi også valgt at anke dommen. Derudover er vi tilfredse med, at straffen er på 50 dage og ikke de tre måneder, som anklageren ønskede,« fortæller Anders Nemeth